英片面撕毀北愛協議 恐掀英歐貿易戰

英國首相強生5月16日到訪北愛希爾斯伯勒市前，大批當地民眾在希爾斯伯勒城堡外示威，促保護「北愛爾蘭協議」。（美聯社）

英國 政府13日提案撤銷多數英國與北愛爾蘭之間的檢查哨，為英國貿易商創造「綠色通道」，輸往北愛的商品不須經過海關檢查。這項法案一旦生效，等於片面撕毀後脫歐 時期的「北愛爾蘭協議」，可能引發英國與歐盟 間的貿易戰。歐盟隨即表示反對，稱英國此舉違反國際法，將採取法律行動或提高關稅。

英國2021年1月脫歐，「北愛爾蘭協議」是脫歐協議一部分。根據協議，北愛地區留在歐洲單一市場與歐盟的關稅同盟內，以防止北愛（英國領土一部分）與愛爾蘭（歐盟成員國）之間出現「硬邊界」。不過，英國進入北愛地區的部分商品須接受海關和邊境安全檢查。北愛地區親英派認為，這種在北愛與英國其他地區之間設關卡的做法是「製造分裂」。

儘管愛爾蘭形容英國此舉造成雙方關係降到「新低點」，歐盟提到信任受損，英國仍繼續推動這項計畫；首相強生（Boris Johnson）表示，這些只是改善貿易與減少繁文縟節「相對瑣碎」的步驟。

歐盟執行委員會（European Commission）副主席塞夫柯維奇（Maros Sefcovic）表示，歐盟的回應將符合比例原則，但不會重新談判貿易協議。塞夫柯維奇批評英國的單邊行動損害互信，威脅採取法律行動。

英國指責歐盟對英國與北愛間的貨物流動採取嚴厲措施後，數月來英國與歐盟緊張升高。

英國外交大臣特拉斯（Liz Truss）表示：「我非常願意與歐盟談判，但他們也得願意修改這個在北愛爾蘭造成非常嚴重問題的協議條款。」

法律建議援引「必要性原則」作為英國此舉的基礎，指出北愛現在的狀況已經符合相關條件。路透報導，政府為維護局勢穩定而採取有違法之虞的行動時，都會搬出所謂的「必要性原則」。

負責與英方就北愛問題談判的歐盟委員會副主席塞夫柯維奇（Maros Sefcovic）13日表示，重新就協議談判不切實際，他警告英國的單邊行動損害互信，歐盟將考慮重啟違約司法程序。

英國此舉也引起多國關注。德國總理蕭茲稱英國「沒有理由」做出這樣的舉動；美國眾議院議長佩洛西說，若英國單方面立法修改「協議」，美國國會將不會支持與英國的貿易協議。英國獨立報社論指出，強生形容修改「協議」是「小事一樁」，卻製造不必要的分化，認為冷靜解決「協議」危機才符合英國和歐盟利益。