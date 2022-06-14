法國國會大選首輪 執政聯盟險勝 左派自信：總理府近了

由梅蘭雄領導的法國左翼聯盟得票幾乎打平執政聯盟，馬克宏（圖）改革之路敲響警鐘。（路透）

法國總統馬克宏 的中間派執政聯盟在12日的國民議會選舉首輪投票 中，以極些微差距險勝由梅蘭雄領軍的左翼聯盟。一般預料執政聯盟可望在19日的第二輪投票中擴大領先優勢，但馬克宏陣營在不少選區支持度大幅流失，成為他執政警訊。

路透報導，根據法國內政部最終計票結果，馬克宏的中間派「同在」聯盟拿下25.75%的選票；左翼政黨「不屈法國」（LFI）領袖梅蘭雄組成的新民眾生態和社會聯盟（NUPES），則以25.66%得票率位居第二，雙方差距僅0.09個百分點，幾乎打平。

法國世界報表示，根據該報統計結果，左翼聯盟在這場全國普選勝出。法國一些左翼政治人物也說，官方選舉結果少算了他們的得票率。梅蘭雄陣營說，包括海外領土在內，一些候選人雖未正式代表左翼聯盟參選，但他們曾公開表示支持左翼聯盟，因此應被列入官方統計左翼得票。

雖然第一輪投票結果是衡量法國政局的重要指標，但法國國會選舉採取有助穩定的兩輪投票制，最終結果預料將有利於馬克宏的聯盟。

法國政府發言人葛瑞格華說：「我認為應該等到比賽結束再下結論，目前選舉活動尚未結束。」

根據法國民調 機構Elabe預測，馬克宏的執政聯盟將在第二輪投票拿下260到300個國會席次，而拿下289席就取得過半數；左翼聯盟則估計將獲得170到220個席次，將比2017年的上屆選舉大幅增加。

換言之，馬克宏陣營未必能拿下過半席次，而左翼聯盟幾乎可確定將是國會第二大勢力。

由梅蘭雄（圖）領導的法國左翼聯盟得票幾乎打平執政聯盟。（歐新社）

梅蘭雄開票後不久便表示，「現任總統的政黨在第一輪中遭到擊潰與挫敗。第五共和中首次，新任總統無法在其後的國會選舉中組成多數」。他今天更說：「馬蒂尼翁宮沒有走遠，而是越來越近了。」他將投票結果稱為「絕佳機會」，並呼籲人民第二輪踴躍投票，尤其是在第一輪棄權的年輕人。

對馬克宏政府而言，這一戰打得並不漂亮。相對於2017年國會大選，執政陣營今年在許多選區得票率下滑十幾個百分點。

第2輪投票19日舉行後，新國會組成才會明朗。馬克宏期盼於第二任推動醫療、退休、國防等改革，若左翼出乎意料取得國會多數席次，總統則必須任命左派領袖為總理，法國將時隔25年重返左右共治，馬克宏的改革之路恐將面對更多挑戰。