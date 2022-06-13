我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

比特幣跌破2.5萬美元 經濟學家估會摔到2萬美元

「石塊從天砸下 頭部2吋傷口」北加華裔市議員 被襲擊

馬克宏執政敲警鐘…國會大選首輪投票 左翼小勝執政黨

編譯中心／綜合12日電
法國國會下議院國民議會選舉首輪投票12日登場。圖為法國總統馬克宏投票畫面。（路透）
法國國會下議院國民議會選舉首輪投票12日登場。圖為法國總統馬克宏投票畫面。（路透）

法國國民議會選舉12日舉行首輪投票，根據世界報凌晨最新估票結果，梅蘭雄領軍的左翼聯盟以26.10%得票率小贏執政黨同在聯盟的25.81%。政府官員表示，「已聽到給政府的警告訊息」。

左翼不屈法國（LFI）領袖梅蘭雄（Jean-Luc Mélenchon）在4月總統大選第一輪落敗後，便迅速集結原本各據山頭、票源分散的社會黨（PS）、共產黨與生態-綠黨，組成「新民眾生態和社會聯盟」（NUPES），目標為取得國會下議院多數，並將梅蘭雄送上總理之位。

開票過程中NUPES與「同在聯盟」（Ensemble）不斷出現拉鋸戰，戰況激烈，雙方互有領先。根據世界報（Le Monde）凌晨最新估票結果，梅蘭雄的政治結盟以大約0.3個百分點微幅領先總統馬克宏（Emmanuel Macron）陣營。

極右派瑪琳．雷朋（Marine Le Pen）領軍的國民聯盟（RN）以18.67%排名第三；過去多為國會多數的傳統右派聯盟以11.31%排名第四。

法國極右派名嘴澤穆爾（Eric Zemmour）成立的收復黨（Reconquête）僅得4.21%，連他本人也在選區輸給執政黨與國民聯盟，意外於初選遭到淘汰。

但由於國會選舉分散在577個選區，因此很難將全國選民支持度直接轉化為議員席次，而是必須按各區情況預測。

根據民調機構Ipsos-Sopra Steria今晚首輪投票後的席次預估，執政黨領導的同在聯盟可能獲得255至295間的席次；NUPES為150至190之間。換言之，馬克宏未必能獲得絕對多數所需的289席，而NUPES幾乎可確定將是國會第二大勢力。

梅蘭雄開票後不久便表示，「新民眾社會和生態聯盟取得領先，將在500個選區中進入第二輪投票...現任總統的政黨在第一輪中遭到擊潰與挫敗。這是第五共和中首次，新任總統無法在其後的國會選舉中組成多數」。

投票 馬克宏 開票

上一則

查理王儲反遣送難民 英大臣警告：裝飾品別干政

下一則

俄軍砲火居上風 烏東盧甘斯克恐數周內失守

延伸閱讀

馬克宏執政警鐘 法國會選舉首輪左翼小勝執政聯盟

馬克宏執政警鐘 法國會選舉首輪左翼小勝執政聯盟
馬克宏籲勿羞辱俄… 波蘭總統：誰會給希特勒留顏面？

馬克宏籲勿羞辱俄… 波蘭總統：誰會給希特勒留顏面？
馬克宏籲勿羞辱俄國 烏外長批：只會讓法國丟臉

馬克宏籲勿羞辱俄國 烏外長批：只會讓法國丟臉
馬克宏籲不辱俄以便外交手段解套戰爭 遭烏外長抨擊

馬克宏籲不辱俄以便外交手段解套戰爭 遭烏外長抨擊

熱門新聞

威廉（後排左）、凱特與他們的小孩出席英女王「白金禧」慶祝活動。（美聯社）

哈利、梅根女兒留英國慶生 大伯威廉仍不願見她

2022-06-07 03:06
伊莉莎白二世女王和孫子威廉夫婦、曾孫子女們一起接受民眾的歡呼。（路透）

心結太深？威廉與凱特未打算讓兒女認識堂弟妹

2022-06-10 13:26
墨西哥庫埃納瓦卡市（Cuernavaca）7日舉行一座吊橋的修復完工典禮，當地市長等官員以及媒體等走上吊橋體驗，未料吊橋突然斷裂，導致數十人跌落3公尺高的溪谷。（截圖自推特）

墨西哥吊橋完工「秒垮」 25人慘摔溪谷包括市長

2022-06-08 02:42
梅根在英國人氣持續探底，在媒體上的報導更常是壞話居多。（路透資料照片）

回一趟英國 梅根民調受歡迎度只贏過一人

2022-06-12 12:58
美國總統拜登，攝於10日。Getty Images

拜登：美國情資警告俄羅斯將入侵 澤倫斯基「不想聽」

2022-06-11 06:50
俄媒指一名被俘的南韓作戰人員將受審。圖為被頓內次克人民共和國法院判處死刑的英國男子平納。（美聯社）

南韓作戰人員被俘 烏東親俄法院將展開審判

2022-06-12 10:46

超人氣

更多 >
唐山嫌犯駕車牌「7777」百萬賓士逃跑 網：背景多硬？

唐山嫌犯駕車牌「7777」百萬賓士逃跑 網：背景多硬？
上海女當街遭砍殺 浴血慘叫 影片瘋傳 官方封禁話題

上海女當街遭砍殺 浴血慘叫 影片瘋傳 官方封禁話題

拜登若不選連任 賀錦麗難接班 民主黨5人可能出馬

拜登若不選連任 賀錦麗難接班 民主黨5人可能出馬

唐山駐唱女歌手被關狗籠 輿論發酵警方速逮4嫌

唐山駐唱女歌手被關狗籠 輿論發酵警方速逮4嫌
回一趟英國 梅根民調受歡迎度只贏過一人

回一趟英國 梅根民調受歡迎度只贏過一人