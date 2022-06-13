馬克宏執政敲警鐘…國會大選首輪投票 左翼小勝執政黨

法國國會下議院國民議會選舉首輪投票12日登場。圖為法國總統馬克宏投票畫面。（路透）

法國國民議會選舉12日舉行首輪投票 ，根據世界報凌晨最新估票結果，梅蘭雄領軍的左翼聯盟以26.10%得票率小贏執政黨同在聯盟的25.81%。政府官員表示，「已聽到給政府的警告訊息」。

左翼不屈法國（LFI）領袖梅蘭雄（Jean-Luc Mélenchon）在4月總統大選第一輪落敗後，便迅速集結原本各據山頭、票源分散的社會黨（PS）、共產黨與生態-綠黨，組成「新民眾生態和社會聯盟」（NUPES），目標為取得國會下議院多數，並將梅蘭雄送上總理之位。

開票 過程中NUPES與「同在聯盟」（Ensemble）不斷出現拉鋸戰，戰況激烈，雙方互有領先。根據世界報（Le Monde）凌晨最新估票結果，梅蘭雄的政治結盟以大約0.3個百分點微幅領先總統馬克宏 （Emmanuel Macron）陣營。

極右派瑪琳．雷朋（Marine Le Pen）領軍的國民聯盟（RN）以18.67%排名第三；過去多為國會多數的傳統右派聯盟以11.31%排名第四。

法國極右派名嘴澤穆爾（Eric Zemmour）成立的收復黨（Reconquête）僅得4.21%，連他本人也在選區輸給執政黨與國民聯盟，意外於初選遭到淘汰。

但由於國會選舉分散在577個選區，因此很難將全國選民支持度直接轉化為議員席次，而是必須按各區情況預測。

根據民調機構Ipsos-Sopra Steria今晚首輪投票後的席次預估，執政黨領導的同在聯盟可能獲得255至295間的席次；NUPES為150至190之間。換言之，馬克宏未必能獲得絕對多數所需的289席，而NUPES幾乎可確定將是國會第二大勢力。

梅蘭雄開票後不久便表示，「新民眾社會和生態聯盟取得領先，將在500個選區中進入第二輪投票...現任總統的政黨在第一輪中遭到擊潰與挫敗。這是第五共和中首次，新任總統無法在其後的國會選舉中組成多數」。