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85歲教宗膝痛延後非洲行 2件事「不尋常」傳提前退位

編譯中心／綜合11日電
教宗方濟各（左）11日在梵蒂岡出席活動時，仍然要以輪椅代步。（路透）
教宗方濟各（左）11日在梵蒂岡出席活動時，仍然要以輪椅代步。（路透）

梵諦岡教廷今天表示，85歲的天主教教宗方濟各因為膝蓋疼痛不適，將延後展開在即的剛果民主共和國和南蘇丹牧靈訪問。

教廷發言人布魯尼（Matteo Bruni）在聲明中表示：「應醫生要求，為了不影響他正接受的膝蓋治療結果，教宗被迫遺憾地延後前往剛果民主共和國和南蘇丹的牧靈訪問。」原定7月2日至7日進行的訪問將重新安排，但尚未確定新日期。

教廷尚未正式說明確切病因，但消息人士透露教宗罹患慢性關節炎。路透指出，教宗這趟訪非行程要乘搭5次飛機，並舉行3場彌撒、發表十多次講話，另外會見政治官員和宗教組織，也會探訪兩國難民，需要長期間站立，需要付出龐大體力。

教宗近幾周右膝疼痛不適，4月前往馬爾他時，已因膝蓋問題需使用貨運電梯登機和下機，5月更首度坐輪椅出席公開活動，並推遲原定6月前往黎巴嫩的訪問。

此外，據英國衛報報導，教宗提前3個月、於8月27日舉行樞機主教會議擢升新樞機，當中部分人具選舉教宗的資格。他還將到訪13世紀自請遜位教宗雷定五世（Celestine V）墳墓所在的大教堂；於2013年辭職的前教宗本篤16世，也曾在退位前於2009年到訪該教堂。

羅馬天主教日報「La Croix」英語版編輯米肯斯（Robert Mickens）表示，這兩種跡象並不尋常。外界猜測，方濟各是否會仿效本篤16世提早退位。

擔任教宗9年的方濟各，上任之初曾稱希望看到教宗辭職成為「常態」，2015年還說覺得自己的任期會是短暫的，並表示本篤16世的辭職決定「勇敢」。

教宗 方濟各 英國

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