曾嗆川普…「美國通」崔善姬任北韓外長 重啟對話仍難

崔善姬獲委任為北韓外長。（美聯社）

北韓 中央通信社（KCNA）報導，北韓公認的「美國通」、曾負責核談判的崔善姬獲任命為外交部長，為北韓外交局面帶來新氣象；但南韓 專家仍認為金正恩 「強對強」立場未變，短期內北韓與南韓及美國重啟對話的可能性不高。

北韓8至10日舉行勞動黨第8屆中央委員會第5次全體會議擴大會議，會中任命崔善姬擔任外交部長，現任外交部長李善權則重回對南韓陣線，轉任統一戰線部長。

據韓媒報導，崔善姬是少數能向北韓領導人金正恩直接報告的官員，過去在負責非核化談判時也多次召開北韓少有的公開記者會，影響力不可小覷。

news1報導指出，她在2019年12月與時任美國總統川普會談時曾表露強勢態度，對川普稱金正恩為「火箭人」（Rocket Man）的發言表示，「希望這次是失言，若是故意挑釁，那就是不同的問題了」。

去年3月崔善姬也曾公開發表與美國數次接觸的經驗，在要求與美國協商時表明，「（美國）撤回對北韓敵對政策是最優先要務」。

南韓世宗研究所北韓研究中心主任鄭成長表示，李善權自2020年擔任外交部長以來並不活躍，除因新冠疫情影響，對外發送的賀電、電文等官方往來多流於形式，使北韓外交處境停滯。

反觀，崔善姬曾任北韓外交部美國局副局長、局長，以及美國研究所所長等職，並多次參與北韓與美國的高層級會談，是北韓具代表性的「美國通」，這次人事變動可能為北韓外交帶來新動力；但考量美中角力及美俄對立局勢延續，北韓強化與中俄同陣線合作之餘，在與美國對話上維持消極態度的可能性較高。

多數南韓學者認為，北韓對美國及南韓的強硬立場不變，短期內北韓與南韓及美國重啟對話的可能性不高。

另一方面，李善權從外交部長轉任統一戰線部長，則被認為是徹底執行「強對強」立場的一環。鄭成長指出，李善權是出名的對南韓強硬派人物，過去在兩韓峰會時也曾對三星電子副會長李在鎔等南韓企業領袖出言不遜，他重回負責對南韓事務職位後，預期將展開比前任部長更強烈的攻勢。