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印度執政黨侮辱伊斯蘭先知 惹怒20國喊：杯葛印度貨

編譯中心／綜合11日電
孟加拉達卡10日有大批穆斯林遊行，抗議印度執政黨高層早前侮辱先知穆罕默德的言論，有人舉起「杯葛印度貨」標語。（路透）
孟加拉達卡10日有大批穆斯林遊行，抗議印度執政黨高層早前侮辱先知穆罕默德的言論，有人舉起「杯葛印度貨」標語。（路透）

伊斯蘭教先知穆罕默德地位崇高，然而印度總理莫迪所屬印度人民黨（BJP）的發言人諾普爾‧夏馬（Nupur Sharma），在5月的一場電視辯論中侮辱穆罕默德與他相差43歲的妻子阿伊莎，引發伊斯蘭國家怒火，並演變成外交危機。10日印度和孟加拉、巴基斯坦等國皆爆發大型穆斯林示威，更有人要求懲罰或處死涉事者，多國也發起杯葛印度產品的聲浪。

印度電視台定期舉辦由印度教徒和穆斯林針對公共議題的辯論節目，5月26日的辯論中，夏爾馬公然貶損穆斯林禮拜、嘲笑辯論對手，甚至公開揣測先知穆罕默德及妻子阿伊莎的私生活。6月初，該人民德里傳媒負責人金達爾（Naveen Kumar Jindal）又在社交平台發表挑釁言論，使印度教與穆斯林關係惡化。

近一周以來，卡達、科威特、沙烏地阿拉伯、伊朗、伊拉克、土耳其和印尼、馬來西亞等20多國，紛紛傳召印度大使抗議。科威特的超市和百貨公司已下架印度茶葉、香料、大米等產品，巴基斯坦的示威者更主張所有穆斯林國家跟印度斷交，並杯葛印度產品。

巴基斯坦喀拉蚩10日有示威者舉著印度人民黨全國發言人夏爾馬的假人，抗議她發表侮辱...
巴基斯坦喀拉蚩10日有示威者舉著印度人民黨全國發言人夏爾馬的假人，抗議她發表侮辱伊斯蘭先知言論。（Getty Images）

10日的示威是事發以來最大規模，在印度的穆斯林於各城市集結，包括海得拉巴、坎普爾、斯里納加爾等地都有示威，在德里的賈瑪清真寺外的集會聲勢最大；示威者高呼反政府口號，要求逮捕官員，並縱火燒車、焚燒假人、投擲石塊。部分地爆發警民衝突，警方施放催淚彈甚至開槍鎮壓，蘭契有兩名示威者中彈身亡，市政府實施宵禁

鄰國的穆斯林也上街抗議，孟加拉首都達卡有超過10萬人參與，示威者要求吊死出言不遜的印度官員；巴基斯坦第二大城拉合爾有5000人上街；印尼首都雅加達的印度大使館外，也有集會要求印度當局向穆斯林道歉。

人民黨5日表示尊重所有宗教，已暫停夏爾馬的職務並進行調查，也將金達爾開除黨籍。新德里警方表示正就夏爾馬和金達爾等9人涉及破壞公共安寧、煽動分裂和散播仇恨等指控展開初步調查。

印度 印尼 宵禁

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