北約峰會首次邀日韓出席 外界關注是否「雙邊會談」

尹錫悅成為首位出席北約峰會的南韓總統。（歐新社）

南韓 總統辦公室10日宣布，總統尹錫悅將於本月29日起一連兩天，出席在西班牙馬德里召開的北約 峰會。這是尹錫悅就任總統後首次出國訪問並登上多方外交舞台，也是南韓總統首次參加北約峰會。

韓聯社報導，北約峰會這次史無前例邀請非成員國南韓、日本 、澳洲、紐西蘭、瑞典、芬蘭、烏克蘭、喬治亞等出席，尹錫悅因此成為首位出席北約峰會的南韓總統。

尹錫悅將首先出席30個北約成員國和夥伴國舉行的會議，並與歐洲主要國家等的多位領袖舉行雙邊會談，預計還會與美國總統拜登舉行雙邊會談，將是尹錫悅與拜登在一個多月內第二次會面。總統室表示，尹錫悅此行將成為南韓加強與北約合作，從而維持基於價值和規範的國際秩序的契機。

日本首相岸田文雄也將出席北約峰會。（路透）

此外，外界關注尹錫悅是否將與日本首相岸田文雄舉行首次領袖會談。對此，南韓總統辦公室官員表示事涉敏感，沒有可公開內容。如果兩國領袖舉行會議，將是自2019年12月南韓前總統文在寅跟日本前首相安倍晉三在中國成都會面後，日韓領袖時隔2年7個月再舉行雙邊會談。

日本共同社先前報導，南韓政府已向日本探詢雙邊會談可能性。