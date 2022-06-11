我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

遭封殺10個月 趙薇哀痛發文「我一無所有」悼過世父親

NBA／柯瑞一夫當關狂飆43分 勇士勝綠衫軍2比2扳平

北約峰會首次邀日韓出席 外界關注是否「雙邊會談」

編譯中心／綜合10日電
尹錫悅成為首位出席北約峰會的南韓總統。（歐新社）
尹錫悅成為首位出席北約峰會的南韓總統。（歐新社）

南韓總統辦公室10日宣布，總統尹錫悅將於本月29日起一連兩天，出席在西班牙馬德里召開的北約峰會。這是尹錫悅就任總統後首次出國訪問並登上多方外交舞台，也是南韓總統首次參加北約峰會。

韓聯社報導，北約峰會這次史無前例邀請非成員國南韓、日本、澳洲、紐西蘭、瑞典、芬蘭、烏克蘭、喬治亞等出席，尹錫悅因此成為首位出席北約峰會的南韓總統。

尹錫悅將首先出席30個北約成員國和夥伴國舉行的會議，並與歐洲主要國家等的多位領袖舉行雙邊會談，預計還會與美國總統拜登舉行雙邊會談，將是尹錫悅與拜登在一個多月內第二次會面。總統室表示，尹錫悅此行將成為南韓加強與北約合作，從而維持基於價值和規範的國際秩序的契機。

日本首相岸田文雄也將出席北約峰會。（路透）
日本首相岸田文雄也將出席北約峰會。（路透）

此外，外界關注尹錫悅是否將與日本首相岸田文雄舉行首次領袖會談。對此，南韓總統辦公室官員表示事涉敏感，沒有可公開內容。如果兩國領袖舉行會議，將是自2019年12月南韓前總統文在寅跟日本前首相安倍晉三在中國成都會面後，日韓領袖時隔2年7個月再舉行雙邊會談。

日本共同社先前報導，南韓政府已向日本探詢雙邊會談可能性。

南韓 北約 日本

上一則

60年前小型帆船橫渡太平洋 日83歲翁這次再寫最高齡紀錄

下一則

南韓7800名貨車司機罷工 重創半導體、車廠供應鏈

延伸閱讀

舊金山市政廳舉行 六月節慶祝活動

舊金山市政廳舉行 六月節慶祝活動
拜登親赴洛杉磯港 促船運業者降運價緩和通膨壓力

拜登親赴洛杉磯港 促船運業者降運價緩和通膨壓力
美消費物價飆漲 拜登：須迅速行動降低通膨壓力

美消費物價飆漲 拜登：須迅速行動降低通膨壓力
前北約秘書長：烏克蘭戰爭可能導致北京延後侵台

前北約秘書長：烏克蘭戰爭可能導致北京延後侵台

熱門新聞

威廉（後排左）、凱特與他們的小孩出席英女王「白金禧」慶祝活動。（美聯社）

哈利、梅根女兒留英國慶生 大伯威廉仍不願見她

2022-06-07 03:06
加拿大籍美食網紅漢森(Joel Hansen)經常分享各式美食影片。圖擷自YouTube/Joel Hansen

美食網紅嫌華人超市噁心 遭網友抗議後刪影片、道歉

2022-06-03 11:20
3日在倫敦聖保羅大教堂舉行的英女王伊麗莎白二世白金禧慶典活動的感恩禮拜會場。美聯社

英國女王白金禧背後 權力悄悄交接

2022-06-03 17:30
英國哈利王子與妻子梅根今天參加王室為女王伊麗莎白二世登基70週年舉行的感恩禮拜。美聯社

哈利和梅根現身女王白金禧儀式 民眾歡迎也有嘲諷

2022-06-03 11:22
基輔發生爆炸。(Getty Images)

爆炸震撼基輔 北頓內次克爆發巷戰

2022-06-05 10:42
一名烏克蘭軍人今年5月15日在哈爾科夫北部村莊巡邏時，持槍蹲著凝視前方。美聯社

俄烏血戰似無止境 全球都是輸家

2022-06-04 11:58

超人氣

更多 >
華郵：入境美國旅客12日起不需新冠病毒檢測陰性證明

華郵：入境美國旅客12日起不需新冠病毒檢測陰性證明
紐時：不鏽鋼籬笆成紐約亞裔屋主身分地位象徵

紐時：不鏽鋼籬笆成紐約亞裔屋主身分地位象徵
年輕夫妻40多年前遭人謀殺 失蹤女嬰下落終於水落石出

年輕夫妻40多年前遭人謀殺 失蹤女嬰下落終於水落石出
媽媽永遠愛你 芝大中國留學生失蹤 母親說明過程

媽媽永遠愛你 芝大中國留學生失蹤 母親說明過程
唐山惡男騷擾圍毆女子引發公憤 警方挨轟慢半拍

唐山惡男騷擾圍毆女子引發公憤 警方挨轟慢半拍