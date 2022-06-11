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南韓7800名貨車司機罷工 重創半導體、車廠供應鏈

編譯中心／綜合10日電
參與罷工的南韓貨車司機10日在起亞汽車的光州廠外集會，爭取提高貨運費及擴大運輸保障。起亞為趕及交付汽車，連日要動用自己職員親身運貨。（Getty Images）
參與罷工的南韓貨車司機10日在起亞汽車的光州廠外集會，爭取提高貨運費及擴大運輸保障。起亞為趕及交付汽車，連日要動用自己職員親身運貨。（Getty Images）

南韓約7800名卡車司機已經連續罷工四天，今天展開更廣泛且強勢的罷工行動，目前世界第七大的釜山港口物流已減半，現代汽車位於蔚山的最大廠房也因此停產。各界擔心，行動恐讓半導體芯片和石化產品原料貨運量銳減，加劇全球供應鏈緊張。

由於汽油價格激增、最低工資保障被砍，近萬名貨車司機憤而罷工。南韓政府今天表示，國內汽車、水泥和鋼鐵生產和運輸已經受到嚴重影響。

參與罷工的7800名司機約占南韓貨車司機團結工會成員的35%。工會表示，尹錫悅政府「無視貨車司機的絕望請求，把他們推向了罷工」，他們罷工的同時還堵塞港口、貨櫃場、工廠出入口或阻攔其他貨車司機。南韓國土交通部表示，罷工司機已擾亂了汽車、水泥、鋼鐵生產，並導致12個港口的每日進出口貨櫃流量，比往年5月平均減少64%。

尹錫悅政府表明保持中立，但國土交通部今天首次與工會交涉。警察則以妨礙業務罪等，連日拘捕了約30名阻礙貨運的工會成員。

南韓貨車司機以自僱為主。他們罷工為爭取保障貨車司機享有最低工資、夜間工作安全、防止過勞、超載等一套制度，可於本年底試行3年屆滿後延續下去，並要求當局在燃料價格高漲情況下，紓解他們的負擔。

罷工 南韓 汽車

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