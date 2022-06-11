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日本開放觀光團入境 第一天…機場冷清

編譯中心／綜合10日電
東京成田機場10日的遊客不多。（美聯社）
東京成田機場10日的遊客不多。（美聯社）

日本10日首度在新冠疫情管控邊境後，正式開放觀光團入境，首批98個風險較低國家和地區的旅客可以入境，包括中國、台灣、南韓及美國等，但僅限有導遊同行的旅遊團。但據日經新聞報導，羽田機場國際航站今天冷冷清清。

日本最大的旅行社JTB說，沒有接到任何要從今天開始的旅行團。羽田機場的發言人說，該國際航站今天可能入境的觀光客人數會是零。

日本政府將在每天2萬人的入境人數上限內接納訪日遊客。無論是否接種新冠疫苗，遊客入境時均免除檢測和居家隔離。但金融時報報導，今天日本開放邊境對旅遊業復甦的幫助非常有限。因為最初的這輪開放，對入境旅客的限制很多，包括需要來自特定疫情風險較低的國家、強制團進團出、要戴口罩並有導遊全程陪同等。

日本旅遊業界領袖批評日本政府的開放還是綁手綁腳，不過首相岸田文雄如此謹慎的重啟措施，受到選民的歡迎。日本的疫苗接種率高，現在全國每日新增確診人數低於2萬人。

日經指出，新冠疫情前，日本在國際觀光市場上受歡迎的程度一直提升，2019年外國觀光客入境人次達到創紀錄的3190萬人次，觀光開銷4.8兆日圓（約360億美元）。世界經濟論壇所彙編的旅遊與觀光發展指數，最近日本排名第一，表示這個國家的旅遊業競爭力最高。

日本旅遊業者抱怨政府沒有讓業界了解未來的開放規畫會是如何，讓他們難以事先安排人力，配置資源。日本國土交通部表示，預料首批遊客最快下周才能入境。

野村研究所經濟學家Takahide Kiuchi說，日本的經濟復甦遠落後於其他國家，放寬邊境管制，歡迎更多觀光客，將有助於趕上他國。

日本 觀光 邊境

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