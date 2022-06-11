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馬來西亞政府同意廢除強制死刑 研究替代刑罰

編譯中心／綜合10日電

馬來西亞政府今天表示，內閣已同意廢除「強制死刑」。倡議人士對此表示歡迎，但也警告指出，大馬曾有沒兌現改革人權承諾的先例。

中央社報導，儘管馬來西亞自2018年起已暫停執行死刑，目前仍有多項罪行屬於強制死刑，包括謀殺、販運毒品等。改革派聯盟政府於2018年掌權時，曾宣布將會全面廢除死刑，但由於政治對手和謀殺案受害者家屬等反對，使得廢除計畫停滯不前。從那以後，只廢除強制死刑的折衷法案被提出討論。

馬來西亞法律事務部長旺朱乃迪（Wan Junaidi Tuanku Jaafar）今天表示，內閣已經同意廢除強制死刑。

他表示，將進一步研究死刑的替代刑罰。

他在聲明中指出：「針對此事的決定，顯示政府把各方權利獲得保護和保障列為優先事項。」

除強制死刑罪行外，還有其他罪行可由法官酌情判處死刑。

旺朱乃迪告訴法新社，議員需要在國會通過修法，而這需要一些時間，但他並未說明時間表。

他表示，過程並不如民眾想像般容易。

倡議人士雖然對政府這項宣布表示歡迎，但也表達憂心。

「人權觀察」亞洲區副主任羅伯森（Phil Robertson）告訴法新社，「馬來西亞公開宣布要廢除強制死刑，是向前邁出的重要一步。但在大家開始歡呼前，我們需要看到馬來西亞通過實際修法，讓承諾生效。」

他說，歷任馬來西亞政府都有「對人權做出諸多承諾，最終卻僅實現一點點」的傾向。

國際特赦組織馬來西亞分會秘書長卡特琳（Katrina Jorene Maliamauv）稱這是朝正確方向邁出令人歡迎的一步，並呼籲大馬政府更進一步，朝全面廢除死刑前進。

馬國反對派國會議員藍卡巴星（Ramkarpal Singh）對此舉表示支持。他所屬的民主行動黨當年執政時，率先提出廢除死刑。

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