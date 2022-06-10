日本10日正式開放團客入境 人氣未聞人影未現

日本東京知名觀光景點淺草寺。 歐新社

日本 今（10）日首度在新冠疫情管控邊境 後，正式開放觀光 團入境。日經新聞報導，羽田機場國際航站今天早上並沒有看到導遊前去歡迎觀光客。日本疫後重啟國際觀光的第一天，冷冷清清。

日本最大的旅行社JTB說，他們沒有接到任何要從今天開始的旅行團。羽田機場的發言人說，他的國際航站今天可能入境的觀光客人數會是零。日本觀光局的官員說，並不清楚今天會有多少觀光客抵達日本。

金融時報也報導，今天日本開放邊境對旅遊業復甦的幫助還是非常有限。因為最初的這輪開放，對入境旅客的限制很多，包括需要來自特定疫情風險較低的國家、強制團進團出、要戴口罩並有導遊全程陪同等等。

日本旅遊業界領袖批評日本政府的開放還是綁手綁腳，不過首相岸田文雄如此謹慎的重啟措施，受到選民的歡迎。日本的疫苗接種率高，現在全國每日新增確診人數低於2萬人。

日經指出，新冠疫情前，日本在國際觀光市場上受歡迎的程度一直提升，2019年外國觀光客入境人次達到創紀錄的3,190萬人次，觀光開銷4.8兆日圓（360億美元）。世界經濟論壇所彙編的旅遊與觀光發展指數，最近日本排名第一，表示這個國家的旅遊業競爭力最高。

日本旅遊業者抱怨政府沒有讓業界了解未來的開放規劃會是如何，讓他們難以事先安排人力，配置資源。

野村研究所經濟學家Takahide Kiuchi說，日本的經濟復甦遠落後於其他國家，放寬邊境管制，歡迎更多觀光客，將有助於趕上同儕。