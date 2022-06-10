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北韓今年破紀錄18次試射飛彈 耗資6.5億 夠讓全民打疫苗

編譯張佑生／綜合9日電
根據目前統計，北韓今年已公開試射飛彈18次共33枚。圖為5日向日本海發射8枚短程彈道飛彈新聞畫面。（歐新社）
根據目前統計，北韓今年已公開試射飛彈18次共33枚。圖為5日向日本海發射8枚短程彈道飛彈新聞畫面。（歐新社）

南韓政府旗下智庫「防務分析」9日表示，北韓今年一共公開試射飛彈18次共33枚，估計花費高達4億至6.5億美元，足夠讓全北韓民眾美人接種1劑新冠疫苗。

今年以來，平壤當局已進行破紀錄的18次武器試驗，而且在5月出現首波疫情後，仍繼續試射飛彈。北韓目前通報，有超過400萬例當局所謂的「發燒」病例。

南韓國防研究院表示，金正恩政權今年耗費約4億到6.5億美元，研發並試射33枚飛彈。報告中指出，這筆錢「足以支應今年的糧食短缺問題，或為全體北韓人民施打一劑COVID-19疫苗」。

金正恩射飛彈花的錢，足以讓北韓全體人民施打1劑新冠疫苗。(路透資料照片)
金正恩射飛彈花的錢，足以讓北韓全體人民施打1劑新冠疫苗。(路透資料照片)

美國和韓國官員近幾周來並警告，金正恩政府準備進行第7次核子試爆，豐溪里核試場動態受關注。韓聯社報導，南韓專家指出，從北韓設定的5年國防科學發展及武器體系開發計畫來看，北韓局勢可能在美國下屆總統選舉前後改變，並正朝著不可逆階段進行核開發。

專家分析，為達成這項目的，平壤意圖刺激南韓政府盡量強化戰力及對北韓的強硬態度，以作為北韓發展核武的正當理由；同時藉此對核武高度發展感到棘手的美國降低談判門檻。

美國外交委員會韓美政策負責人施耐德（Scott Schneider）也表示同意，並指出拜登政府的困境在於「能代替聯合國安理會決議的選項不多」。北韓今年以來多次發射飛彈，但在聯合國安理會提出的加強制裁北韓草案，因中國及俄羅斯行使否決權未能通過，導致美國及日、韓等周邊國家必須尋求其他牽制北韓方案。

另一方面，據北韓官媒9日報導，北韓8日舉行勞動黨第八屆中央委員會第五次全體會議擴大會議，金正恩主持；勞動黨中央委員會政治局常務委員金德勳、趙甬元、崔龍海也出席了會議。其中，負責經濟的總理金德勳的名字位列常務委員之首，較為罕見，這意味著此次會議或將重點放在經濟問題上。

另外，北韓8日報告新增5萬餘例發熱病例。在疫情擴散的情況下，北韓仍召開大規模會議，其用意在於展現防疫自信感。

這次會議會否做出有關第七次核試驗的決定也備受關注。此外，金正恩首次未出席此前舉行的政治局會議，有分析認為，這是為了檢查核試驗準備情況。

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