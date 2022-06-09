猴痘確診破千 專家：恐像新冠空氣傳播

專家認為，不應排除猴痘可能也有空氣傳播的風險。圖為加拿大的猴痘疫苗接種診所。（路透）

世界衛生組織（WHO）8日表示，全球非猴痘 疫區國家的通報確診數已超過1000例。此外，美國疾病管制與預防中心（CDC）6日將猴痘警報升至第2級，同時還更新指南，建議人們旅遊時應戴口罩預防猴痘病毒。

中央社引述法新社報導，世衛秘書長譚德塞 （Tedros Adhanom Ghebreyesus）指出：「29個非猴痘疫區國家目前已向世衛通報逾1000起病例。」

譚德塞提及：「這些國家迄今尚未通報死亡病例。確診病例主要源自與同性性交的男性，但並非全部病例都是如此。」此外，譚德塞還指稱，他特別擔心猴痘病毒對脆弱族群構成危險，包括懷孕婦女及孩童。

紐約時報報導，猴痘自5月13日出現首宗病例以來，全球如今已有31個國家、至少1000人感染猴痘病毒，而美國截至7日也錄有31宗確診病例。儘管過去多數的猴痘病例都發生在曾與患者或動物有密切接觸的人身上，但單純的「身體接觸傳播」已無法解釋如今傳播數量之大，因此報導認為，「空氣傳播」已成為餘下的可能。

猴痘與其「近親」天花十分相似，因此專家認為，人們可以借鑑天花的傳播途徑來研究猴痘。病毒學家米爾頓（Donald Milton）曾指出，紐約在1947年的天花疫情 中，有一名天花病患透過醫院內循環系統，隔空感染了7層樓外的另一名病人，而德國一家醫院也曾在1970年發生過患者將病毒傳染給3層樓外其他病人的案例。

米爾頓寫道，「空氣傳播」是這些病例爆發的唯一合理解釋，而科學家們也確實曾在奈及利亞2017年的猴痘疫情中，觀察到監獄內2名沒有直接接觸病人的醫護人員最終不幸染疫的情況。

此外，世界衛生組織（WHO）公布的每周報告中指出，全球各地區新冠新增確診及死亡人數上周皆減少，但中東及東南亞地區除外。

但譚德塞也警告，雖然許多國家已解除防疫措施，進而嘗試與病毒共存，但疫情大流行尚未結束，籲請謹慎行事。