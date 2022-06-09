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德汽車衝撞人群 1死30傷

編譯中心／綜合8日電
德國首都柏林發生汽車衝撞人群意外，現場一片凌亂。(路透)
德國首都柏林發生汽車衝撞人群意外，現場一片凌亂。(路透)

德國首都柏林8日發生汽車衝撞人群意外，當地警方表示，一輛汽車在柏林西郊的夏洛滕堡區衝入人群，至少造成1死30人受傷，其中5人性命垂危。

路透報導，已有一人在意外中喪生。意外發生原因尚待調查。警方表示：「據信一名男子開車衝入人群。目前還不清楚，這是意外或是蓄意行為。」警方還表示，這名男子當場已被拘留

在事發地點附近，2016年曾發生汽車衝撞人群的攻擊事件，一名突尼西亞男子劫持卡車衝入聖誕市集的購物人潮中，造成11人死亡，犯案動機是不滿尋求庇護遭拒。

此外，伊朗東部8日稍早傳出火車出軌意外，一列載了348名乘客的列車駛至中部城市塔巴斯（Tabas）附近時，撞上鐵軌旁的挖土機而脫軌翻覆，造成至少21人人死亡、50人受傷，預計死傷人數會持續增加。

德國之聲報導，意外發生在距離沙漠城市塔巴斯約50公里處，當地位處偏遠地區，通訊不暢，目前救護車和三架直升機與大批救難人員已抵達現場。

伊朗2004年發生該國史上最嚴重火車事故，當時一列裝滿汽油、化肥、硫磺和棉花的火車在境內脫軌並發生爆炸，造成近320人死亡、460人受傷。

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