30年來最大規模 英鐵路工醞釀月底再罷工

英國 鐵路工人工會表示，由於通膨讓員工收入變少，而薪資爭議又無法解決，6月底將舉行為期三天的大罷工 。此次罷工將癱瘓英國整個鐵路網。工會方面稱，這將是30多年來鐵路部門最大規模的罷工活動。

德國之聲報導，英國鐵路、海事和運輸工人全國聯盟宣布，鐵路系統超過5萬名工作人員將在6月21日、23日和25日舉行大罷工。罷工的原因是抗議凍結工資上漲和裁減員工。

該工會同時還宣布，倫敦地鐵 工作人員也將在6月21日舉行罷工活動，表達對裁員計畫以及養老金安排的不滿。

英國鐵路、海事和運輸工人全國聯盟秘書長林奇（Mick Lynch）說，「雖然我們在談判中做出了最大努力，但由於有政府的支持，鐵路公司沒有認真對待鐵路員工的關切。」

英國鐵路運輸集團(Rail Delivery Group)呼籲鐵路、海事和運輸工人全國聯盟取消罷工計畫。英國鐵路運輸集團主席蒙哥馬利(Steve Montgomery)說，「沒有人會從罷工中受益。員工會失去工資，鐵路公司失去重要的收入就更難負擔加薪，而且乘客和企業也會受到嚴重影響。」

他說，「雖然我們會盡可能地維持盡可能多的線路運行，但不幸的是，如果罷工活動繼續下去，重大的影響將不可避免。」