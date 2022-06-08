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南韓卡車司機罷工 港口目前運作仍正常

編譯黃淑玲／綜合外電
南韓參加罷工的卡車司機，7日用卡車占據仁川港區域內一條道路。 歐新社
南韓參加罷工的卡車司機，7日用卡車占據仁川港區域內一條道路。 歐新社

數千名卡車司機周二開始在南韓多個主要港口和貨櫃集散場發動罷工，讓早已異常緊繃的全球供應鏈再拉警報。卡車司機工會反對改變計薪規定，在南韓境內16個地點開始罷工。目前南韓主要港口運作都還正常。

南韓當地媒體報導，儘管並非南韓全國的卡車司機都參與罷工，但若罷工行動持續數周，仍有可能威脅到南韓出口速度，受影響的產品包括鋼鐵、塑膠、消費品等所有南韓出口貨品。工會訴求不要廢止司機基本保障薪資的規定，這項保護卡車司機能有基本薪資的規定，在2020年實施，當時訂定效期三年，因此今年就要到期。

南韓新選出的政府，被認為看重經濟成長多於社會福利，工會擔心最低工資的保障將不會再延長。

這次罷工由南韓的公共服務與運輸工會的貨運卡車司機團結分部（CTS）發動，國際運輸工人聯盟（ITF）說，這是他們旗下的組織。ITF幫助罷工的南韓司機，答覆國際媒體詢問。ITF表示，釜山在內的多個港口、石化設施、與物流中心已感到罷工影響。

南韓海洋漁業部的資料顯示，釜山港是全球第七大港口，去年處理的貨櫃量2,300萬個。

彭博資訊報導，韓泰輪胎大田廣域市工廠的輪胎，周二完全無法出貨；平常一天的出貨量大約是70個貨櫃。韓泰表示，公司在大田廣域和錦山郡兩個廠的生產，逾70%供出口。浦項鋼鐵說，他們周二在境內幾個站點間只運輸了3.5萬噸鋼鐵，正常時每天運量約10萬噸。酒商真露也因為外包卡車司機參加罷工，周二載送給客戶的產品數量只有平常的38%。

彭博說，截至今（8）日上午10時，南韓12個主要港口都正常運作。釜山港碼頭營運公司HMM表示，目前為止作業沒有明顯被打亂。港口管理當局則是強調，已經擋下意圖闖入港區的罷工司機車輛，警察維持港區交通秩序，確保車流順輰。

南韓 罷工 警察

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