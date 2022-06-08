南韓卡車司機罷工 港口目前運作仍正常

南韓參加罷工的卡車司機，7日用卡車占據仁川港區域內一條道路。 歐新社

數千名卡車司機周二開始在南韓 多個主要港口和貨櫃集散場發動罷工 ，讓早已異常緊繃的全球供應鏈再拉警報。卡車司機工會反對改變計薪規定，在南韓境內16個地點開始罷工。目前南韓主要港口運作都還正常。

南韓當地媒體報導，儘管並非南韓全國的卡車司機都參與罷工，但若罷工行動持續數周，仍有可能威脅到南韓出口速度，受影響的產品包括鋼鐵、塑膠、消費品等所有南韓出口貨品。工會訴求不要廢止司機基本保障薪資的規定，這項保護卡車司機能有基本薪資的規定，在2020年實施，當時訂定效期三年，因此今年就要到期。

南韓新選出的政府，被認為看重經濟成長多於社會福利，工會擔心最低工資的保障將不會再延長。

這次罷工由南韓的公共服務與運輸工會的貨運卡車司機團結分部（CTS）發動，國際運輸工人聯盟（ITF）說，這是他們旗下的組織。ITF幫助罷工的南韓司機，答覆國際媒體詢問。ITF表示，釜山在內的多個港口、石化設施、與物流中心已感到罷工影響。

南韓海洋漁業部的資料顯示，釜山港是全球第七大港口，去年處理的貨櫃量2,300萬個。

彭博資訊報導，韓泰輪胎大田廣域市工廠的輪胎，周二完全無法出貨；平常一天的出貨量大約是70個貨櫃。韓泰表示，公司在大田廣域和錦山郡兩個廠的生產，逾70%供出口。浦項鋼鐵說，他們周二在境內幾個站點間只運輸了3.5萬噸鋼鐵，正常時每天運量約10萬噸。酒商真露也因為外包卡車司機參加罷工，周二載送給客戶的產品數量只有平常的38%。

彭博說，截至今（8）日上午10時，南韓12個主要港口都正常運作。釜山港碼頭營運公司HMM表示，目前為止作業沒有明顯被打亂。港口管理當局則是強調，已經擋下意圖闖入港區的罷工司機車輛，警察 維持港區交通秩序，確保車流順輰。