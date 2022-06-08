氣候變遷 星登革熱提前爆發

在暖化趨勢下，新加坡今年較往年提早面臨登革熱疫情「緊急情況」。（Getty Images）

新加坡 當局表示，今年登革熱疫情 較往年提早面臨「緊急情況」。專家研判，星國疫情與氣候變遷 緊密相關，在暖化趨勢下，未來數年內全球各地都可能爆發類似危機。

CNN報導，根據往年數據，新加坡登革熱高峰期為每年6月至10月，但今年未到6月已通報逾1.1萬宗個案，其中約10%需要住院治療，感染人數較去年全年多一倍。

專家指出，新加坡今年的登革熱疫情因近期極端天氣而加劇，而新加坡的問題或為其他國家帶來預示，因為愈來愈多國家酷熱日子及下暴雨的日子增多，助長傳播登革熱病毒的白紋伊蚊滋生。

登革熱會引發類似流感的症狀，如高燒、劇烈頭痛和身體疼痛。在極端情況下，甚至可能導致患者出血、呼吸困難、器官衰竭甚至死亡。

世界衛生組織（WHO）在2022年1月發布的全球登革熱報告中說：「這種疾病已遍及全球100多個國家」，且「在過去50年裡，病例數增長了30倍」。

星國史上最嚴重的登革熱疫情則發生在2020年，當時共通報3萬5315件病例、28人病故。由於今年的登革熱旺季才剛開始，專家和醫師警告，病例數很可能會刷新紀錄。

儘管星國每年花費數千萬美元，在全島噴灑殺蟲劑、推動滅蚊宣傳活動，甚至利用實驗室培育基因改造蚊，以設法減少蚊子數量，但登革熱感染人數和蚊子數量仍是有增無減。