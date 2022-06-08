北韓試射 美韓出動機海秀肌肉

南韓官員表示7日和美國在黃海上空進行包括F-35A隱形戰鬥機在內等20架戰機的聯合空中力量演習，也是針對北韓試射飛彈後又一次展現反應能力。（歐新社）

南韓 官員表示7日和美國在黃海上空進行包括F-35A隱形戰鬥機在內等20架戰機的聯合空中力量演習，也是針對北韓 試射飛彈後又一次展現反應能力。此外，正在首爾訪問的美國副國務卿薛曼（Wendy Sherman）警告，北韓若進行核試，將予以強有力的回應。

韓聯社報導，據首爾參謀長聯席會議（JCS）稱，在演習中南韓出動了16架戰鬥機，包括F-35A、F-15K和KF-16，而美國則出動4架F-16戰鬥機。JCS在新聞稿中指出「南韓和美國展示在北韓出現任何挑釁時快速準確打擊的強大能力，以及這樣做的意願」，最後還補充說「南韓軍方與美國密切協調，正在保持堅定的戰備態勢」。

北韓上月25日試射3枚彈道飛彈後不久，南韓和美國便進行自2017年以來首次聯合發射飛彈。

美國北韓特使金星容7日表示，北韓官員所用言詞可能暗示他們計畫動用戰術核武，華府評估北韓正準備進行第7次核子試爆。平壤當局今年一再試射彈道飛彈，數量「前所未見」。金星容、日本外務省亞洲大洋洲局長船越健裕與新上任的南韓外交部朝鮮半島和平交涉本部長金健，在首爾外交部大樓舉行三方會談，討論北韓可能進行的核試驗動向與朝鮮半島局勢，表示將密切合作準備因應「所有狀況」。

國際原子能總署（IAEA）署長葛羅西（Rafael Mariano Grossi）也表示，有跡象表明豐溪里核子試驗場的一條通道已重新開啟，可能是在為核試做準備。

儘管拜登 政府矢言若北韓進行核試，將推動增添新的國際制裁，但由於聯合國安理會意見分歧，能否採取有意義的新懲罰措施，前景仍不明朗。

最近幾個月，拜登政府對北韓頻頻試射飛彈的懲罰性行動，僅限於象徵性單邊制裁。俄羅斯和中國5月25日否決了美國在安理會所提出、對平壤試射飛彈加強制裁的決議案。