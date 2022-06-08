乾旱+通膨 索馬利亞21萬人瀕餓死 拉美近800萬人缺糧

聯合國多個機構6日警告，阻止索馬利亞爆發饑荒，正與時間賽跑，當地超21萬人處於餓死邊緣。（美聯社）

聯合國 （UN）警告，要阻止非洲東部國家索馬利亞爆發饑荒，現在正與時間賽跑，因為破紀錄旱災造成當地逾21萬人正處於餓死邊緣。另外，聯合國拉丁美洲暨加勒比海經濟委員會7日指出，由於經濟嚴重減速加上通貨膨脹 惡化，拉丁美洲與加勒比海地區陷入糧食危機的人口恐將暴增。

中央社引述法新社報導，聯合國數個機構所做的一份最新評估顯示，索馬利亞約710萬人正在挨餓，接近總人口的一半；但其中受影響最嚴重的21萬3000人，他們的情況悲慘且急迫。

索馬利亞所處的非洲之角（Horn of Africa）地帶已連續4個雨季雨量不足，下個雨季預估也會如此，導致從肯亞、衣索比亞到索馬利亞遭逢40年來最嚴重旱災，引發重大饑荒危機。

其中索馬利亞的欠糧規模如此龐大、所需資金如此匱乏，援助團體正投入手中所有資源，致力避免2011年造成26萬人死亡的饑荒重現。

世界糧食計劃署（World Food Programme）駐索馬利亞主任達魯姆（El-Khidir Daloum）在聲明中表示：「我們必須立即採取行動，防止發生人道災難。」

「最脆弱人口的生命已經面臨營養不良和飢餓的危險，我們不能等到宣告饑荒才採取行動。現在是和阻止饑荒發生賽跑。」

另外，聯合國拉丁美洲暨加勒比海經濟委員會（ECLAC）在報告中說，在經濟平均年成長率僅1.8%的情況下，2022年拉美與加勒比海地區貧窮人口將會增加。去年平均經濟成長率為6.3%。

聯合國拉丁美洲暨加勒比海經濟委員會曾預估當地2022年經濟成長率為2.1%，但因俄烏戰爭的通膨影響而下修預測。

報告指出：「這個地區經濟成長大幅減速、通膨惡化、就業 市場復甦緩慢，將使得貧窮與赤貧增加，預料除了原本的8640萬人，還會有780萬人加入糧食安全岌岌可危之列。」

聯合國拉丁美洲暨加勒比海經濟委員會表示，4月份年通膨率飆升至8.1%，去年底僅6.6%，預估還會居高不下。

聯合國拉丁美洲暨加勒比海經濟委員會表示，成長緩慢加上快速通膨，貧窮與赤貧程度將會增加。