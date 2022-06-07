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美軍主導北約年度軍演 瑞典芬蘭加入 集結45艦艇、共7000人

編譯中心／綜合6日電
北約5日在波羅的展開由美國領導的海軍演習，美國參謀首長聯席會議主席密利(右)和瑞典首相安德森(左)出席。(歐新社)
北約5日在波羅的展開由美國領導的海軍演習，美國參謀首長聯席會議主席密利(右)和瑞典首相安德森(左)出席。(歐新社)

北約組織（NATO）5日在波羅的展開由美國領導的海軍演習「BALTOPS22」，該演習囊括45艘艦艇、75架飛機和來自16個國家、共計7000多名的水手、飛行員和海軍陸戰隊員投入，其中更包括日前提出要加入組織的芬蘭和瑞典，而瑞典更是這次演習的主辦國。

美聯社報導，北約表示「在瑞典和芬蘭的參與下，北約正在一個不可預測的世界中抓住機會，與兩個有抱負的北歐國家一起增強聯合部隊的韌性和實力」。

圖為民眾在圍觀美國大型兩棲攻擊艦「基爾沙吉號」。(路透)
圖為民眾在圍觀美國大型兩棲攻擊艦「基爾沙吉號」。(路透)

美國參謀首長聯席會議主席密利（Mark Milley）指出，「對我們、美國和其他北約國家來說，這次演習中芬蘭和瑞典表達聲援很重要」，並強調從莫斯科當局的角度來看，芬蘭和瑞典加入北約將使俄羅斯處於困難的軍事地位，因為波羅的海海岸線幾乎完全被北約成員包圍。他與瑞典總理安德森共同出席記者會。

BALTOPS22將於當地時間5日至17日舉行，參與國家包括比利時、保加利亞、丹麥、愛沙尼亞、芬蘭、法國、德國、拉脫維亞、立陶宛、荷蘭、挪威、波蘭、瑞典、土耳其、英國和美國。上述國家將運用多種能力展示海上力量的靈活性。根據官方聲明，演習場景包括兩棲作戰、砲擊、反潛、防空、掃雷行動、爆炸物處理、水下無人載具和醫療等。

申入北約俄沒報復 芬蘭驚訝

芬蘭情報機關「安全情報局」局長佩爾塔里（Antti Pelttari）接受英國金融時報訪問時說，芬蘭申請加入北約以來，俄國還沒報復，出乎他的意料。

佩爾塔里說，芬蘭仍為俄國可能使出小動作保持「警戒」，不過，俄國的資源都投注到烏克蘭戰爭中。

芬蘭在內部討論是否申請加入北約和等待成為北約正式成員的數月期間，已有心理準備，要面對俄國的網路和混合攻擊。芬蘭和瑞典5月18日正式向北約提出加入申請。

北約 瑞典 俄國

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