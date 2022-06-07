李顯龍安排接班 指定財長黃循財為副總理

李顯龍（左）4月選定黃循財（右）為接班人。（歐新社）

新加坡 總理李顯龍6日選定他的可能接班人、財政部 長黃循財為副總理，下周起生效。根據官方聲明，黃循財將續任財政部長，同時兼任副總理。內閣新人事將於13日生效。

李顯龍原本希望70歲前完成交接，但他於2020年7月大選後表示，當前首要之務是控制疫情 、穩定經濟，他將在做好這些工作後，把新加坡交給下一代領導團隊。

去年4月，原被視為下任總理人選的星國副總理王瑞杰突然宣布不再擔任人民行動黨第四代領導團隊領軍人物。一年後，身兼人民行動黨秘書長的李顯龍4月14日發布聲明，49歲的財政部長黃循財獲推舉為第四代團隊領導人。

新加坡自1965年獨立建國以來，一直由人民行動黨執政，李顯龍是第三代團隊領導人。

李顯龍先前表示，若人民行動黨贏得下屆大選，將由黃循財出任總理，交棒時程則需考量黨內選戰策略等因素。新加坡下屆國會大選最遲將於2025年11月舉行。

49歲的黃循財擁有多年公職經歷，2011年起擔任國會議員，曾任國家發展部長、教育部長等職，並於去年5月接任財政部長。2020年新冠疫情爆發後，星政府成立跨部會抗疫工作小組，黃循財隨即擔任小組聯合領導人至今，曾多次親上火線說明防疫政策。