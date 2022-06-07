我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

紐約州主計長：布碌崙有8.74億無主資金待領

李顯龍安排接班 指定財長黃循財為副總理

編譯李京倫／綜合6日電
李顯龍（左）4月選定黃循財（右）為接班人。（歐新社）
李顯龍（左）4月選定黃循財（右）為接班人。（歐新社）

新加坡總理李顯龍6日選定他的可能接班人、財政部長黃循財為副總理，下周起生效。根據官方聲明，黃循財將續任財政部長，同時兼任副總理。內閣新人事將於13日生效。

李顯龍原本希望70歲前完成交接，但他於2020年7月大選後表示，當前首要之務是控制疫情、穩定經濟，他將在做好這些工作後，把新加坡交給下一代領導團隊。

去年4月，原被視為下任總理人選的星國副總理王瑞杰突然宣布不再擔任人民行動黨第四代領導團隊領軍人物。一年後，身兼人民行動黨秘書長的李顯龍4月14日發布聲明，49歲的財政部長黃循財獲推舉為第四代團隊領導人。

新加坡自1965年獨立建國以來，一直由人民行動黨執政，李顯龍是第三代團隊領導人。

李顯龍先前表示，若人民行動黨贏得下屆大選，將由黃循財出任總理，交棒時程則需考量黨內選戰策略等因素。新加坡下屆國會大選最遲將於2025年11月舉行。

49歲的黃循財擁有多年公職經歷，2011年起擔任國會議員，曾任國家發展部長、教育部長等職，並於去年5月接任財政部長。2020年新冠疫情爆發後，星政府成立跨部會抗疫工作小組，黃循財隨即擔任小組聯合領導人至今，曾多次親上火線說明防疫政策。

新加坡 財政部 疫情

上一則

絕「種」危機 烏克蘭種子銀行因戰火面臨永久摧毀

下一則

疫情害的？全球女童青春期提前 5歲長胸部、8歲來月經

延伸閱讀

ASML：今年將持續擴大中國團隊 計畫招聘200多名員工

ASML：今年將持續擴大中國團隊 計畫招聘200多名員工
李顯龍安排接班更進一步 指定財長黃循財為副總理

李顯龍安排接班更進一步 指定財長黃循財為副總理
美搶先中國固樁斐濟 白宮宣布斐濟加入IPEF

美搶先中國固樁斐濟 白宮宣布斐濟加入IPEF
新加坡求「穩妥」防疫有功的49歲財長成總理接班人

新加坡求「穩妥」防疫有功的49歲財長成總理接班人

熱門新聞

加拿大籍美食網紅漢森(Joel Hansen)經常分享各式美食影片。圖擷自YouTube/Joel Hansen

美食網紅嫌華人超市噁心 遭網友抗議後刪影片、道歉

2022-06-03 11:20
3日在倫敦聖保羅大教堂舉行的英女王伊麗莎白二世白金禧慶典活動的感恩禮拜會場。美聯社

英國女王白金禧背後 權力悄悄交接

2022-06-03 17:30
尼泊爾塔拉航空駕駛的飛機29日發生死亡空難，為該國十年內發生的第十起。 路透

這個全球最容易發生空難的地方 周日再度發生空難

2022-05-30 11:31
時而摀耳大叫、時而做鬼臉、時而拉著曾祖母講話，英國女王的曾孫路易王子（中）在女王登基70周年慶典活動中搶盡風頭。（路透）

扮鬼臉、挖鼻孔...路易王子「萌樣」 慶典搶風頭

2022-06-02 22:50
英國哈利王子與妻子梅根今天參加王室為女王伊麗莎白二世登基70週年舉行的感恩禮拜。美聯社

哈利和梅根現身女王白金禧儀式 民眾歡迎也有嘲諷

2022-06-03 11:22
英國女王伊麗莎白二世2日歡度登基70周年。Getty Images

女王70年 歷經14位首相和14位美國總統 唯獨沒見過他

2022-06-02 08:35

超人氣

更多 >
俄要求兌現「友誼無上限」承諾 中國不耐煩

俄要求兌現「友誼無上限」承諾 中國不耐煩
富爸爸作者屢次示警 多項資產陷入泡沫 買黃金、比特幣

富爸爸作者屢次示警 多項資產陷入泡沫 買黃金、比特幣
中國經濟學者稱：一定要收復台灣 把台積電搶到手

中國經濟學者稱：一定要收復台灣 把台積電搶到手
免稅門檻未調… 領社安金須課稅者 今年恐增37%

免稅門檻未調… 領社安金須課稅者 今年恐增37%
單身男拜月老得此籤詩 網笑翻：連月老都放棄了

單身男拜月老得此籤詩 網笑翻：連月老都放棄了