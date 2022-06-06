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北韓射8枚飛彈對軍演表示不滿 韓美也射飛彈回敬

編譯羅方妤／綜合5日電
北韓5日上午在35分鐘內向其東方海面試射8枚短程彈道飛。圖為南韓首爾火車站電視播出北韓射飛彈的新聞。(Getty Images)
北韓5日上午在35分鐘內向其東方海面試射8枚短程彈道飛。圖為南韓首爾火車站電視播出北韓射飛彈的新聞。(Getty Images)

南韓聯合參謀本部今天表示，北韓5日上午在35分鐘內從平壤順安一帶等至少四個地點，向其東方海面試射八枚短程彈道飛彈，可能創單日試射最多枚飛彈紀錄。專家分析，北韓此舉是回應4日結束的韓美聯合軍演。對此，美韓同盟不甘示弱，也試射8枚飛彈，射向不同目標威懾北韓。

聯合參謀本部表示，南韓軍方偵測到北韓從上午9時8分至9時43分左右，從平壤順安、平安北道東倉里和咸鏡南道咸興等地陸續發射八枚短程彈道飛彈，瞄準兩個以上目標。這是北韓今年第18次試射飛彈。

北韓這次一口氣發射多枚飛彈，很可能是針對前一天剛結束的韓美聯合軍演。這次持續三天的軍演，美軍出動核動力航空母艦雷根號，是美國四年多來首度派航艦參加美韓軍演。

南韓智庫「世宗研究所」北韓研究主任鄭成長表示，北韓這次試射是向美韓顯示，北韓能在緊急狀況下從多處同時發射飛彈，讓南韓和美國的飛彈防禦系統失效。

另據韓聯社報導，聯合參謀本部在南韓時間6日表示，南韓和美國也試射8枚飛彈，分別射向不同目標，回應北韓的挑釁行為。

美國國務院表示，北韓武力示威對所有國家構成威脅，破壞區域和平穩定，國際社會應譴責北韓反覆違反聯合國安理會決議。

南韓則立即召開國家安全會議，總統尹錫悅與國安官員討論後表示，北韓今年以每九天一次的頻率試射飛彈，南韓將加強國防及與美國合作。

分析家警告，北韓可能加快核試驗計畫，轉移國內民眾對災難性新冠疫情的注意力。美國表明若北韓進行核試，美國將推動國際社會發起新制裁行動。

不過，聯合國安理會不太可能通過制裁決議，上月25日北韓試射洲際飛彈，美國在聯合國提議制裁，但遭中國和俄羅斯聯手否決。

北韓試射彈道飛彈數量
北韓試射彈道飛彈數量

北韓 南韓 聯合國

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