不讓利就搗蛋 土耳其擾亂北約布局、想與美拉近距離

俄烏戰爭讓原本中立的瑞典 和芬蘭決意加入北約 ，卻遭土耳其公然反對。土耳其的關鍵戰略位置、總統厄多安的強人統治及和俄國 的複雜關係，讓土國在敘利亞內戰、歐洲難民危機乃至於新增北約成員國等議題握有重要影響力，成為和西方交易的有力籌碼。

土耳其位於歐亞交界，掌握控制中東與黑海的海陸戰略路線。土耳其1952年就加入北約，境內有美軍基地，也有美國核武存放，且土國陸軍是北約國家第二大。俄烏戰爭爆發後，土耳其也曾阻擋俄國開往烏克蘭的軍艦。

厄多安利用土耳其的戰略地位，在俄國與西方間左右逢源。分析家認為，瑞典和芬蘭加入北約，土耳其不太可能反對到底，而是趁此機會獲得政治利益並提高土耳其地位。

土耳其想要什麼？首先是採購F-35失利後，土國提案改買F-16，並藉俄烏戰爭和軍購，想拉近與美國總統拜登的距離。

再者，土耳其明年6月將舉行全國大選，土耳其在戰爭及北約的影響力勢必成為厄多安爭取連任的政績。土耳其2018年修憲改行總統制，厄多安若當選可再連任一次。

土耳其的野心已令華府人士警覺。美國前聯邦參議員李柏曼上月投書華爾街日報指出，厄多安領導下的土耳其會破壞北約民主領導標準，呼籲北約應開除土耳其。

政治諮詢公司「歐亞集團」歐洲部主任佩克認為，瑞典和芬蘭加入北約一案，應可在本月底的北約峰會前定案。

拜登上月在白宮會見兩國領導人，形同背書，最終關鍵在厄多安對於獲得的利益是否滿意。即使土耳其和盟國同床異夢，北約也不可能將它推向俄國那邊。