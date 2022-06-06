孟加拉第一大港貨櫃倉庫大火已49死 警消被炸向天空

孟加拉第一大港、南部的吉大港附近40公里處的貨櫃倉庫發生化學物質爆炸，引發大火，已知至少34死、300傷。（Getty Images）

英國衛報報導，孟加拉第一大港、南部的吉大港（Chittagong）附近40公里處的貨櫃倉庫發生化學物質爆炸，引發大火。消防員4日稍晚開始滅火，但火勢到5日仍持續燃燒，已知造成至少49人喪生、300人受傷，且有許多人重傷。目擊者還表示，在現場附近看到許多無法恢復的遺體。

4日深夜，距南部吉大港約40公里的希塔昆達（Sitakunda）貨櫃場起火燃燒，該貨櫃儲運場內有大約4000個貨櫃，其中許多裝滿要運往西方零售店的服裝。

消防人員、志工和媒體記者走避不及身陷火海，一些人和碎片被拋向空中，夜空變成熾熱的橙色。爆炸威力撼動了數公里外的建築物。

當地警方首長霍森說，至少40名消防員及10名警察 受傷，且至少有5名消防員殉職，「由於有些人身受重傷，預計死亡人數還會增加」。地區首席醫療官喬杜里表示，傷者已送往當地各醫院，目前約20人命危，全身約有60%至90%燒傷。社群媒體 上也充斥醫院需要捐血的資訊。

孟加拉南部吉大港附近一座貨櫃倉庫5日大火引發化學品爆炸，多名消防員不幸殉職。圖為消防人員現場灌救。（Getty Images）

孟加拉軍方已部署250名士兵用沙袋防堵化學品流入印度洋。

BBC指出，孟加拉近年來成衣業興起，但因忽視安全法規常發生工業災害，2005年以來有上千人因工業火災、化學物質外洩和廠房倒塌喪生。

孟加拉每年1000億美元左右的出口商品，包括H&M、沃爾瑪 （Walmart）和其他公司的服裝，約90%經吉大港運出。孟加拉成衣製造商與出口商協會（BGMEA）說，這場大火燒掉約1.1億美元的服裝，損失相當巨大。