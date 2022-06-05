岸田擬赴北約峰會 或創日揆先例

日本媒體四日引述該國政府消息人士報導，首相岸田文雄正研究是否出席六月在馬德里召開的北約組織（NATO）高峰會。圖為他一日在東京一場由歐盟駐日代表部主辦的援助烏克蘭慈善鋼琴演奏會中致詞。（歐新社）

日本 共同社報導，日本政府消息人士4日表示，首相岸田文雄可望參加本月29、30日在西班牙首都馬德里舉行的北約 （NATO）峰會，但目前尚不確定岸田是否真的出席會議，這取決於國內政治局勢。如果岸田真的出席會議，將成為首位參加西方盟國會議的日本領袖。

日本政府希望，岸田參與北約峰會能加強與歐美國家合作，以應對俄國侵烏及台海可能出現的突發事件。消息人士稱，岸田將於26日參與德國為期三天的七大工業國（G7）峰會後，再飛往馬德里。日本政府發言人則對相關報導不予置評。

據報導，執政黨自民黨內部對於岸田是否參與北約峰會意見不一。北約峰會行程預計會和將在22日開跑的參議院選舉競選活動衝突。一些政府官員認為，岸田參與峰會有助提高民眾對自民黨的支持度，但另一些官員認為，岸田應專注競選。

路透報導，岸田出席北約峰會，對歷任日相而言，將代表一個少見的積極態度；由於日、俄存在數十年之久的領土爭端，日相過去一向對兩國關係保持一條小心翼翼的界線。

另據日經亞洲3日報導，日本計畫與美國合作研發戰鬥無人機，目標是2035年投入服役，支援東京自主研發的新型戰鬥機執行任務，被指目標針對中國。

報導指出，該款空戰無人機將配備追蹤敵機與導彈的早期感應系統，日方正考慮在機上搭載導彈，用作攔截敵軍導彈。另外，該無人機將配備人工智能（AI ）技術，自動在戰機前飛行，可由戰機機師或地面控制中心遙控，並按AI評估地型和天候飛行。日本正研發取代美製F-2H的戰機，目標於2035年投入部署。

據悉，東京計畫在2026財年起生產新無人機，目標在2035財年與新戰機一起部署。日本目前已擁有美製環球鷹無人機，但只限於偵察用途。