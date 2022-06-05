岸田擬赴北約峰會 或創日揆先例
日本共同社報導，日本政府消息人士4日表示，首相岸田文雄可望參加本月29、30日在西班牙首都馬德里舉行的北約（NATO）峰會，但目前尚不確定岸田是否真的出席會議，這取決於國內政治局勢。如果岸田真的出席會議，將成為首位參加西方盟國會議的日本領袖。
日本政府希望，岸田參與北約峰會能加強與歐美國家合作，以應對俄國侵烏及台海可能出現的突發事件。消息人士稱，岸田將於26日參與德國為期三天的七大工業國（G7）峰會後，再飛往馬德里。日本政府發言人則對相關報導不予置評。
據報導，執政黨自民黨內部對於岸田是否參與北約峰會意見不一。北約峰會行程預計會和將在22日開跑的參議院選舉競選活動衝突。一些政府官員認為，岸田參與峰會有助提高民眾對自民黨的支持度，但另一些官員認為，岸田應專注競選。
路透報導，岸田出席北約峰會，對歷任日相而言，將代表一個少見的積極態度；由於日、俄存在數十年之久的領土爭端，日相過去一向對兩國關係保持一條小心翼翼的界線。
另據日經亞洲3日報導，日本計畫與美國合作研發戰鬥無人機，目標是2035年投入服役，支援東京自主研發的新型戰鬥機執行任務，被指目標針對中國。
報導指出，該款空戰無人機將配備追蹤敵機與導彈的早期感應系統，日方正考慮在機上搭載導彈，用作攔截敵軍導彈。另外，該無人機將配備人工智能（AI）技術，自動在戰機前飛行，可由戰機機師或地面控制中心遙控，並按AI評估地型和天候飛行。日本正研發取代美製F-2H的戰機，目標於2035年投入部署。
據悉，東京計畫在2026財年起生產新無人機，目標在2035財年與新戰機一起部署。日本目前已擁有美製環球鷹無人機，但只限於偵察用途。
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