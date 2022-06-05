我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

「詹皇」身價12億 首位NBA現役球員躋身億萬富翁

農場度假遇逃犯 德州祖孫5人慘死槍下

岸田擬赴北約峰會 或創日揆先例

編譯中心／綜合4日電
日本媒體四日引述該國政府消息人士報導，首相岸田文雄正研究是否出席六月在馬德里召開的北約組織（NATO）高峰會。圖為他一日在東京一場由歐盟駐日代表部主辦的援助烏克蘭慈善鋼琴演奏會中致詞。（歐新社）
日本媒體四日引述該國政府消息人士報導，首相岸田文雄正研究是否出席六月在馬德里召開的北約組織（NATO）高峰會。圖為他一日在東京一場由歐盟駐日代表部主辦的援助烏克蘭慈善鋼琴演奏會中致詞。（歐新社）

日本共同社報導，日本政府消息人士4日表示，首相岸田文雄可望參加本月29、30日在西班牙首都馬德里舉行的北約（NATO）峰會，但目前尚不確定岸田是否真的出席會議，這取決於國內政治局勢。如果岸田真的出席會議，將成為首位參加西方盟國會議的日本領袖。

日本政府希望，岸田參與北約峰會能加強與歐美國家合作，以應對俄國侵烏及台海可能出現的突發事件。消息人士稱，岸田將於26日參與德國為期三天的七大工業國（G7）峰會後，再飛往馬德里。日本政府發言人則對相關報導不予置評。

據報導，執政黨自民黨內部對於岸田是否參與北約峰會意見不一。北約峰會行程預計會和將在22日開跑的參議院選舉競選活動衝突。一些政府官員認為，岸田參與峰會有助提高民眾對自民黨的支持度，但另一些官員認為，岸田應專注競選。

路透報導，岸田出席北約峰會，對歷任日相而言，將代表一個少見的積極態度；由於日、俄存在數十年之久的領土爭端，日相過去一向對兩國關係保持一條小心翼翼的界線。

另據日經亞洲3日報導，日本計畫與美國合作研發戰鬥無人機，目標是2035年投入服役，支援東京自主研發的新型戰鬥機執行任務，被指目標針對中國。

報導指出，該款空戰無人機將配備追蹤敵機與導彈的早期感應系統，日方正考慮在機上搭載導彈，用作攔截敵軍導彈。另外，該無人機將配備人工智能（AI）技術，自動在戰機前飛行，可由戰機機師或地面控制中心遙控，並按AI評估地型和天候飛行。日本正研發取代美製F-2H的戰機，目標於2035年投入部署。

據悉，東京計畫在2026財年起生產新無人機，目標在2035財年與新戰機一起部署。日本目前已擁有美製環球鷹無人機，但只限於偵察用途。

日本 北約 AI

上一則

北韓疑現新變種求助WHO 美專家：應討論政權崩潰應對案

下一則

俄烏血戰無止境 全球都是輸家

延伸閱讀

日本可望首度參加北約峰會 尚未定案但岸田文雄已準備

日本可望首度參加北約峰會 尚未定案但岸田文雄已準備
傳日本擬派自衛隊現職人員駐台 學者看法兩極

傳日本擬派自衛隊現職人員駐台 學者看法兩極
創先例 日防衛省現職文官擬駐台

創先例 日防衛省現職文官擬駐台
領先美國 中國航母山東艦配備無人機群

領先美國 中國航母山東艦配備無人機群

熱門新聞

加拿大籍美食網紅漢森(Joel Hansen)經常分享各式美食影片。圖擷自YouTube/Joel Hansen

美食網紅嫌華人超市噁心 遭網友抗議後刪影片、道歉

2022-06-03 11:20
尼泊爾塔拉航空駕駛的飛機29日發生死亡空難，為該國十年內發生的第十起。 路透

這個全球最容易發生空難的地方 周日再度發生空難

2022-05-30 11:31
3日在倫敦聖保羅大教堂舉行的英女王伊麗莎白二世白金禧慶典活動的感恩禮拜會場。美聯社

英國女王白金禧背後 權力悄悄交接

2022-06-03 17:30
時而摀耳大叫、時而做鬼臉、時而拉著曾祖母講話，英國女王的曾孫路易王子（中）在女王登基70周年慶典活動中搶盡風頭。（路透）

扮鬼臉、挖鼻孔...路易王子「萌樣」 慶典搶風頭

2022-06-02 22:50
英國哈利王子與妻子梅根今天參加王室為女王伊麗莎白二世登基70週年舉行的感恩禮拜。美聯社

哈利和梅根現身女王白金禧儀式 民眾歡迎也有嘲諷

2022-06-03 11:22
英國女王伊麗莎白二世2日歡度登基70周年。Getty Images

女王70年 歷經14位首相和14位美國總統 唯獨沒見過他

2022-06-02 08:35

超人氣

更多 >
特斯拉將面臨出走潮？不等馬斯克砍人 一些員工已有跳槽念頭

特斯拉將面臨出走潮？不等馬斯克砍人 一些員工已有跳槽念頭
中國高鐵殉職駕駛發現異常5秒內採取緊急措施 減少傷亡

中國高鐵殉職駕駛發現異常5秒內採取緊急措施 減少傷亡
南加州急診室砍人案 3人受傷嫌犯被逮

南加州急診室砍人案 3人受傷嫌犯被逮
紐約法拉盛中餐廳窗戶光天化日被砸 56歲華人嫌犯被捕

紐約法拉盛中餐廳窗戶光天化日被砸 56歲華人嫌犯被捕
印媒：中突破高超音速導彈攔截難題 全球第一

印媒：中突破高超音速導彈攔截難題 全球第一