十萬分之一的機率 罕見白化症加拉巴哥象龜寶寶首亮相

2隻加拉巴哥象龜寶寶5月在瑞士西部小鎮塞爾維翁的熱帶館出生，其中一隻的顏色就像父母是黑色，另外一隻就是罕見的白化症，性別都還有待確定。Getty Images

路透與法新社報導，一隻罕見的白化症（Albino）加拉巴哥象龜寶寶3日在瑞士一個動物園 首度公開亮相。

根據報導，作為保護瀕危物種計畫的一部分，2隻加拉巴哥象龜寶寶5月在瑞士西部小鎮塞爾維翁（Servion）的熱帶館（Tropiquarium）出生，其中一隻的顏色就像父母是黑色，另外一隻就是罕見的白化症，性別則還有待確定。

報導指出，龜類的外皮與外殼通常是黑色。無論是圈養、還是野生龜類，都從來沒有觀察到白化症的情況。這隻可能是獨一無二的加拉巴哥象龜寶寶目前重約50公克，擁有紅色的眼睛、白色的外皮與龜殼，剛好放進一個人的手掌心。

熱帶館工作人員湯馬士．莫瑞爾（Thomas Morel）表示，他們對象龜寶寶的顏色很吃驚，出生兩天後確定是個白化體。據他表示，烏龜發生白化症的機率約是十萬分之一，因此非常特別，他們很幸運可以看到，「對這一個物種來說，這真的很令人驚訝，相當不尋常」。

湯馬士的父親、熱帶館負責人菲利浦．莫瑞爾（Philippe Morel）說，「我們得到眾神的祝福」。他相信白化症烏龜在野外的壽命將僅限於幾周的時間，現在希望熱帶館內的白化症加拉巴哥象龜寶寶能夠長命百歲。