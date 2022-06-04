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北韓主持「裁減軍備會議」 50國抗議 美歐批評射彈、核武

編譯中心／綜合3日電
美國國務院北韓特使金星容（右）、南韓外交部朝鮮半島和平交涉本部長金健（中），與日本外務省亞洲大洋洲局局長船越健裕（左）3日在首爾就包括北韓局勢舉行會談。（路透）
美國國務院北韓特使金星容（右）、南韓外交部朝鮮半島和平交涉本部長金健（中），與日本外務省亞洲大洋洲局局長船越健裕（左）3日在首爾就包括北韓局勢舉行會談。（路透）

因試射飛彈及進行核試遭聯合國制裁的北韓，2日接掌日內瓦裁減軍備會議輪值主席，引來多國批評和抗議。北韓駐聯大使韓泰松還以挑釁語氣宣稱：「我國仍在和美國交戰。」

今年以來，北韓多次試射包括洲際彈道飛彈（ICBM）的各種飛彈。這個行事不可預測的國家將在未來3周內主持全球最重要的裁軍論壇，導致約50國對此大表不滿。

根據裁減軍備會議數十年來慣例，65個成員國依國名英文字母順序輪流擔任主席國，而這一回輪到北韓。

儘管北韓依例成為會議主席，數十個非政府組織仍呼籲各國退場以示抗議。不過，大規模退場狀況並未發生，許多國家也僅派出較低階外交官與會。美國、歐盟、英國、澳洲和南韓等國則藉此場合嚴厲抨擊平壤多次試射飛彈，以及可能進行2017年以來首次核試。

澳洲大使戈爾利代表多國發言時說：「我們仍非常關切朝鮮民主主義人民共和國（Democratic People's Republic of Korea，北韓正式國名）的魯莽行徑，這些行徑持續嚴重破壞裁軍會議的核心價值。」她還強調，留在會場的決定絕不應被解讀為對北韓違反國際法的「默許」。

北韓駐聯合國大使韓泰松2日主持會議時，針對上述言論僅回應：「主席注意到您的發言。」他以北韓大使身份發言時，堅稱北韓有權保衛自己免受美國「威脅」。他還指出，自1953年韓戰停火、朝鮮半島一分為二以來，平壤仍與美國處於交戰狀態，「任何國家都無權批評或干涉北韓的國防政策」。

裁減軍備會議並非聯合國機構，而是在日內瓦聯國總部召開的多邊裁軍論壇，每年召開3次會議，就軍備控制和裁軍協定進行協商，並專注終止核武競賽。

另一方面，美國北韓特使金星容、日本外務省亞洲大洋洲局長船越健裕，與新上任的南韓外交部朝鮮半島和平交涉本部長金健，今天在首爾進行三方會談，，討論北韓可能進行的核試驗動向與朝鮮半島局勢，表示將密切合作準備因應「所有狀況」。

北韓 聯合國 澳洲

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