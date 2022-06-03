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數十年來的痛…土耳其拒被叫「火雞」改名Türkiye

編譯中心／綜合2日電
土耳其國營媒體指出，在安卡拉當局正式提出要求後，聯合國今天在聲明中宣布，土耳其向聯合國註冊的國名由Türkiye取代在英文有「火雞」涵義的Turkey。(Getty Images)
土耳其國營媒體指出，在安卡拉當局正式提出要求後，聯合國今天在聲明中宣布，土耳其向聯合國註冊的國名由Türkiye取代在英文有「火雞」涵義的Turkey。(Getty Images)

土耳其國營媒體指出，在安卡拉當局正式提出要求後，聯合國1日在聲明中宣布，土耳其向聯合國註冊的國名由「Türkiye」取代在英文有「火雞」涵義的「Turkey」。

聯合國發言人杜雅里克表示，土耳其外交部長卡夫索格去函聯合國秘書長古特瑞斯，要求在國際場合以Türkiye取代Turkey。杜雅里克指出，土耳其正名一事從聯合國收到卡夫索格魯來函那一刻開始生效。

卡夫索格魯5月31日宣布向聯合國和其他國際組織正式提交上述信函。

Türkiye即土耳其文的Turkey。官方公報於去年12月3日刊載總統厄多安命令稱：「Türkiye最足以代表和體現土耳其民族文化、文明和價值。從現在起，出口品將以讓我國在國際貿易上引以為傲的Made in Türkiye（土耳其製造）取代Made in Turkey。」

土耳其各個國營媒體第一時間就在報導中全面換用Türkiye；總統府和外交部網站也都已改用Republic of Türkiye（土耳其共和國）。

獨立新聞媒體「中東之眼」（Middle East Eye）報導，支持正名人士將Türkiye與土耳其主權掛鉤。

「擺脫英文的侷限表述自己，已成為全球趨勢。」記者出身的TRT董事會成員阿特拉斯說：「Türkiye是一個非常老但是對我們有意義的名稱。拜科技之賜，在英文裡使用Türkiye現在也沒什麼技術問題了。」她強調：「仇外、伊斯蘭恐懼症有關的攻擊經常把土耳其比作火雞。維護國家聲譽也非常重要。」

英文的「火雞」（turkey）確實是許多土耳其人數十年來的痛。不願意具名的土耳其史家表示，過去不曾有人試圖正名。

土耳其總統府通訊署1月推出HELLO! Türkiye活動，針對正名進行介紹。署長阿爾通呼籲公民社會、媒體和學界支持正名。

聯合國

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