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南韓執政黨地方選舉大勝 繼續掌握首爾、釜山

編譯中心／綜合2日電
南韓首爾市長吳世勳連任。(Getty Images)
南韓首爾市長吳世勳連任。(Getty Images)

南韓執政黨國民力量在1日地方選舉大勝，選委會2日宣布，在17個省級行政區領導人選舉中，國民力量贏得12個地區，最大在野黨共同民主黨則只贏得了5個地區。

國民力量總共拿下首爾市、仁川市、釜山市等都會與忠清南北道、慶尚南北道等12個市長省長席次；共同民主黨驚險贏得緊鄰首爾的京畿道，以及光州市等5個地區。

國民力量黨的首爾市長吳世勳以59％的得票率獲得連任；而同黨的朴亨埈也以66.4％的票數勝選連任釜山市長。

共同民主黨在2018年的上屆地方選舉中以14：3大勝，但經過前總統文在寅政府五年執政後，這次地方選舉情勢完全遭到翻轉。國民力量在這次地方選舉取得壓倒性勝利，奪回大部分地方政府權力，多少彌補了國會由共同民主黨掌控的問題，有助尹錫悅政府推動政務。

韓聯社報導，分析家認為，總統尹錫悅就任後舉行韓美峰會、為補償新冠疫情損失編制補充預算等作法，有助執政黨選情。相對的，共同民主黨剛在總統大選落敗，又傳出內訌和黨籍議員性醜聞等利空，選情蒙上陰影。領導共同民主黨的緊急對策委員會共同委員長尹昊重和朴智賢已宣布請辭，為敗選負責。

此外，與地方選舉同時進行的七個選區國會議員補選中，國民力量贏得五席，共同民主黨二席。曾參加總統大選後來宣布退選改支持尹錫悅的國民力量黨安哲秀，以及剛在總統大選落敗的共同民主黨李在明，這次都參加國會議員補選並獲勝。選後國民力量在國會擁有114席，共同民主黨169席。

民主黨 疫情

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