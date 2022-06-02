猴痘傳30國 WHO:歐洲夏天恐大爆發

歐洲地區未來數月預計會有數十個嘉年華和派對舉行，可能加快傳播猴痘病毒。圖為拉脫維亞日前舉辦「五月伯爵」嘉年華。(歐新社)

世界衛生組織（WHO）公共衛生緊急計畫執行主任萊恩1日警告，猴痘 及拉薩熱（Lassa fever）等地方性流行病的爆發，正變得更具持續性及頻繁發生。

路透報導，萊恩（Mike Ryan）指出，氣候變遷導致乾旱等天候情況迅速變化，動物和人類正改變覓食行為，以致通常在動物間傳播的疾病，在人類身上愈來愈多。

WHO洲區域辦事處主任克魯格（Hans Kluge）擔心，最近各地取消對國際旅行和大型活動的防疫限制或會造成快速傳播的催化劑。

克魯格稱，猴痘已經在歐洲地區幾次大規模聚集活動的背景下傳播。未來數月預計會有數十個嘉年華和派對舉行，可能會加快傳播病毒，因此歐洲在夏季有進一步傳播的可能性。

萊恩也表示，世衛 擔心猴痘在富國持續傳播，正考慮讓富國使用天花（smallpox）疫苗，嘗試限制猴痘的傳播。

根據世衛，自英國 5月7日通報首起猴痘確診病例以來，西、中非洲以外地區共有逾550例確診、30個國家通報病例。

亞洲國家也關注猴痘傳播風險，南韓疾病管理廳將猴痘預警級別提升至「關注」，並決定將猴痘列為乙級法定傳染病，與新冠病毒、霍亂等同級，若有病例須在24小時內申報。

此外，英國國家統計局同日公布官方統計數據顯示，計約200萬人有「新冠長期症狀」（long COVID），占總人口約3%。

而最常見的新冠長期症狀是疲倦。自行通報患者中，55%表示他們會感到疲倦，其次是呼吸急促（32%）、咳嗽（23%）、肌肉疼痛（23%)。在長期症狀患者中，最大的族群是35至69歲女性。

英國國家衛生研究院的研究也顯示，染疫住院患者中，在1年後完全康復者僅約占1/4，女性患者完全康復的可能性較男性低上33%。