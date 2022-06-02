英航空人手不足頻取消航班 旅客塞爆機場

自全球疫情趨緩以來，英國家庭一直期待著他們能在國外度過的第一個假期，結果如今卻面臨當地機場的混亂或航班在最後一刻被取消等亂象。（歐新社）

自全球疫情 趨緩以來，英國 家庭一直期待著他們能在國外度過的第一個假期，據英國媒體統計，截至6月1日中午，當日已經取消逾150個航班。英國交通大臣沙普斯表示，航空公司無足夠運營能力，超賣機票；航空業者表示，疫情期間裁掉數千名員工，目前工作人員嚴重不足。如今當地機場 一片混亂。

綜合多家外媒報導，瑞士廉航業者易捷航空（EasyJet）5月28日宣布將取消即日起至6月6日每日從英國蓋維克機場（Gatwick）出發的24個航班，此外，途易航空（TUI）也被迫取消部分航班，即日起至6月30 日每日將取消從曼徹斯特機場起飛的6個航班。

英國太陽報報導，英國機場目前隨處可見班機被取消、只能睡在地板上等待的旅客，排隊也一路從櫃檯排到停車場，還有人雖然搭道非常卻無法立即領到自己推運的行李，種種機場亂象都讓民眾苦不堪言。

對此，航空公司方表示在取消新冠旅行限制後，他們一直在努力招聘來應對大增的旅遊需求，同時指責政府並未幫助航空業從疫情中恢復。此外，代表航空公司員工的GMB工會指出「即使招聘成功，員工也需要數月的培訓和安全檢查」。

旅遊預訂網站「Next Vacay」創辦人狄卡塔為（Naveen Dittakavi）表示「這些問題預計將持續到夏季，一直等到秋季混亂應該才會趨緩，各個機場的工作員工屆時都會增加」。

此外，南韓1日開始接受日本民眾申請短期觀光簽證，日媒觀察，位於東京都港區的南韓大使館領事部前面大排長龍，有超過千人排隊等待申請赴韓短期簽證。