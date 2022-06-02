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女王登基70周年 英連4天歡慶「白金禧」

編譯中心／綜合1日電
英國民眾大肆慶祝女王伊麗莎白二世登基70周年。(美聯社)
英國民眾大肆慶祝女王伊麗莎白二世登基70周年。(美聯社)

英國人1日暫時撇開惡性的通貨膨脹危機與對君主制未來的質疑，準備自明天展開一連四天的活動，慶祝英國女王伊麗莎白二世（Queen Elizabeth II）登基70周年，這也是英國史上，首位慶祝「白金禧年」的君主。

中央社引述法新社報導，英國將自明天起一連4天進行慶祝女王登基70周年的「白金禧」(Platinum Jubilee）儀式，讓民眾暫時從1970年代以來首見的嚴重通膨中稍獲喘息。

酒吧、餐廳和零售業者也希望在經歷新冠疫情的困難時期後，能為慘澹生意帶來些許及時雨。英國啤酒暨酒館協會說：「隨著太陽光在這4天照耀大地，我們希望看到酒吧花園裡擠滿民眾向女王陛下敬酒。」

英國目前的酒吧數量，比1952年女王登基時還少了數千家。一旦96歲的女王辭世，英國民眾是否還會支持君主制，還是個問題。

歷史學家塞爾頓（Anthony Seldon）曾表示，不應低估君主制數百年來適應和生存的力量。但他也說，一旦解體時會帶來創傷，以及在接下來的2年、3年、4年內發生變革時也可能會。

為了向女王致上最高敬意，英格蘭文化資產組織將女王不同時期的照片投射到巨石陣遺址上，不過也引來正反兩面評價，有人覺得創意十足，也有人批評這個舉動「太俗氣」。

圖為白金漢宮發布英國女王官方白金禧年肖像。(路透)
圖為白金漢宮發布英國女王官方白金禧年肖像。(路透)

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