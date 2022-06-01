阿聯與以色列簽自貿協議 阿拉伯國家首例

以色列經濟產業部長巴比維（左）與阿聯經濟部長阿卜杜拉（右）5月31日在迪拜簽署自由貿易協議。（路透）

以色列 與阿拉伯聯合大公國2020年在美國牽線下建交，今天更簽署自貿協議，是以色列首次與阿拉伯國家簽署這類協議。根據協議，兩國將降低或取消96%產品關稅 ，並期望在5年內將雙邊年度貿易額提高至100億美元。

路透報導，阿聯與以色列商業委員會主席巴瑞克（Dorian Barak）說，這項貿易協定定義了稅率、進口和智慧財產，將鼓勵更多以色列企業在阿聯成立辦公室，尤其在杜拜，預期在今年底前，會有近1000家以色列企業在阿聯或透過阿聯與南亞、遠東和中東地區做生意。

這項協定是在以色列與巴勒斯坦 之間暴力升級的背景下簽署。以色列經濟部在簽署前表示，協定將取消針對食品、農業、化妝品、醫療設備和藥物的關稅。

阿聯外交部昨天譴責「極端屯墾者在以色列部隊保護下」攻擊耶路撒冷的艾格撒清真寺（Al-Aqsa Mosque），並在書面聲明中要求以色列當局負責讓衝突降溫，終止所有攻擊和導致緊張情勢延續下去的做法，同時強調必須盡力克制以避免情勢更加不穩定。

以色列經濟產業部長巴比維（Orna Barbivai）今天說，她在阿聯行程中，未聽聞任何有關艾格撒清真寺暴力事件的不尋常意見。

對於產油大國阿聯來說，與以色列之間的這項協定，是繼2月與印度簽署類似協定以來的第2項雙邊自由貿易協定。阿聯正與其他數國進行雙邊貿易談判，包括印尼和南韓。

阿聯與以色列2020年9月在美國斡旋的協議下建立關係，打破了阿拉伯國家數十年來呼籲讓巴勒斯坦建國才與以色列建立關係的政策。