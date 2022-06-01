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強生相位不保？英國保守黨下周提不信任案

編譯中心╱綜合31日電

身陷「派對門」醜聞的英國首相強生，最新推出多項右傾政策以取悅黨內右派，卻令其他保守黨議員更憤怒。衛報引述多名保守黨議員消息稱，他們估計對強生啟動不信任投票的54封信門檻已接近甚至已經達到，可能下周就能趕他下台。

報導指出，根據規定，一旦保守黨國會議員中有54人致函「1922委員會」主席，就可對首相啟動不信任投票，要求他下台。一名反強生的後座議員稱，2019年當選的議員們正「鼓起勇氣」，準備下周一前致函，儘管他們擔心若「政變」失敗會有後果。迄今已有近30名保守黨議員公開反對強生。最新4名要求他辭職的保守派議員包括前檢察總長賴特（ Jeremy Wright）。

卡萊爾（Carlisle）議員史蒂文森（John Stevenson）5月31日在Twitter發聲明宣布已提交不信任信函，成為第28名公開反對強生的保守黨議員。

為安撫黨內右派議員，首相府最近幾周推出多項保守派政策，包括恢復英制的度量衡（脫歐前英國採用英制和公制計量單位混合使用的度量衡模式，沿用至今）、打算推翻「北愛爾蘭議定書」、審視開採頁岩油氣常用的「水力壓裂法」（fracking）技術，以及一再承諾要撕毁更多歐盟法規。一名內閣大臣向衛報稱，在領導權受到挑戰下，強生似乎試圖利用這些政策，阻止黨內右派叛變。

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