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蒙娜麗莎又遇襲 遭法國男砸蛋糕「宣揚環保理念」

編譯中心／綜合30日電
一名喬裝成行動不便婦人的男子疑似以蛋糕襲擊世界名畫「蒙娜麗莎的微笑」。圖為該幅畫的防彈玻璃上沾滿蛋糕奶油。（取材自推特）
一名喬裝成行動不便婦人的男子疑似以蛋糕襲擊世界名畫「蒙娜麗莎的微笑」。圖為該幅畫的防彈玻璃上沾滿蛋糕奶油。（取材自推特）

一名喬裝成身障婦人的男子，日前以蛋糕襲擊在法國巴黎羅浮宮展出的世界名畫「蒙娜麗莎的微笑」，並稱藝術家應該多關注地球。襲擊現場被多位民眾拍下，並於29日發布在社群媒體，羅浮宮館方則拒絕評論此事。

一名推特網友發布的影片顯示，博物館員工正擦拭「蒙娜麗莎的微笑」的防彈玻璃上的蛋糕奶油，而另一段影片顯示身穿白衣的男子被保全押走。

網友寫道：「一名喬裝成老婦人的男子在『蒙娜麗莎的微笑』畫作前突然拿下假髮並從輪椅上跳起來，試圖砸碎防護這幅畫的防彈玻璃，隨後將蛋糕砸向這幅畫還到處扔玫瑰，之後遭保全阻止。」

這名男子用法語說：「有人在摧毀這個地球……所有藝術家，想想地球。這就是我這麼做的原因。想想地球。」顯然他是為了環保理念而做出這樣的舉動。

一名喬裝成行動不便婦人的男子（右圖白衣者）疑似周末以蛋糕襲擊世界名畫「蒙娜麗莎的...
一名喬裝成行動不便婦人的男子（右圖白衣者）疑似周末以蛋糕襲擊世界名畫「蒙娜麗莎的微笑」，並稱藝術家應該多關注地球。圖左為該幅畫的防彈玻璃上沾滿蛋糕奶油。（取材自推特）

這已不是「蒙娜麗莎的微笑」首次遇襲。一名玻利維亞男子1956年向該幅畫投擲石塊，破壞畫中蒙娜麗莎的左手手肘後，館方就加裝防彈玻璃保護這幅畫。這幅畫在2005年被裝進可以控制溫度和濕度的加強保護殼。

長77公分，寬53公分的「蒙娜麗莎」為文藝復興時期畫家達文西的代表作。1911年8月20日，「蒙娜麗莎」曾被竊走，館方祭出高額懸賞金，並被媒體大肆報導，於是知名度大增。「蒙娜麗莎」可說是世界上最著名的油畫作品之一，很少有其他作品能像它一樣，常常被人研究或是引用。

社群媒體 博物館 推特

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