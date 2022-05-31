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十年來十起空難… 尼泊爾22人飛機墜毀 已尋獲21遺體

編譯易起宇、羅方妤／綜合30日電
尼泊爾塔拉航空的飛機29日發生死亡空難，為該國十年內發生的第十起。 （路透）
尼泊爾塔拉航空的飛機29日發生死亡空難，為該國十年內發生的第十起。 （路透）

尼泊爾塔拉航空一架載有22人的雙引擎小型飛機，29日在靠近登山勝地喬姆松的木斯塘地區墜毀，搜救人員今天在失事現場發現斷成多截的飛機殘骸和21具遺體，官員表示不太可能有人生還。

這架失事的塔拉航空孿生水獺式雙引擎飛機，機齡43年，空難原因待調查。民航部發言人卡恩表示，該機載著13名尼泊爾籍、4名印度籍和2名德國籍乘客，以及3名機組員，起飛不久後即與塔台失聯。飛機殘骸落在海拔約3800至4000公尺處。

位在喜馬拉雅山區的尼泊爾，是許多熱愛冒險的觀光客和登山客最愛，但空難頻傳。尼泊爾民航部在2019年的安全報告中表示，該國「天氣型態多樣性和險惡地形」，導致許多飛航意外。

失事現場目前已經尋獲21具遺體。（歐新社）
失事現場目前已經尋獲21具遺體。（歐新社）

彭博資訊報導，航空安全網數據顯示，塔拉航空這起空難，是尼泊爾十年內的第十起死亡空難。

尼泊爾東北部的丹增-希拉瑞機場（Tenzing-Hillary Airport）通常被認為是全球最危險的機場，只有一條跑道，且跑道盡頭的一邊是懸崖，另一邊則是喜瑪拉雅山。雪人航空（Yeti Airlines）2008年就曾在此發生空難，造成18名乘客和機組員喪生。

機場 喜馬拉雅山 觀光

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