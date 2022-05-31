英國招攬全球頂尖大學畢業生 將發2年工作簽證

英國脫歐 之後變更並擴大其移民系統，希望吸引「最優秀和最聰明」的人才前往。為此，英國決定提供工作簽證 給全球頂尖大學的畢業生。

自離開歐盟後，英國已結束給予歐盟公民的優先權，改採以積分為基礎的移民系統，這套系統按申請人的資格、語言能力，到提供給他們的工作類型等各方面，進行評等。不過英國數年來一直面臨勞動市場吃緊的局面，脫歐和新冠疫情加劇了這一狀況，製造、物流和食品業的公司敦促政府放寬入門級工作的相關規定。

根據今天宣布的計畫，擁有國外排名前50名大學學士或碩士學位的畢業生，可申請兩年工作簽證，並允許攜家帶眷前往英國。獲博士學位者可申請3年簽證。按新的體制，申請人必須在申請日期前的5年內獲得學位。

申請者就讀的大學必須在以下大學排名中至少兩個位居前50名內，才符合條件：泰晤士報高等教育（THE）世界大學排名、世界大學學術排名和英國高等教育調查機構（QS）世界大學排名。

英國政府最近在網路上所發布2021年符合條件的大學最新名單，包括20多所美國大學，以及加拿大、日本、德國、中國、新加坡、法國和瑞典的大學院校。

英國政府表示，候選者必須通過安全和犯罪檢查，且英語讀、聽、說、寫能達到中級水準。

英國政府表示，申請成功者日後將能夠轉為長期工作簽證。財政大臣蘇納克稱，這將使英國成長為創新、創意和創業的國際樞紐。