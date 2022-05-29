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猴痘擴散20多國 現況恐只是「冰山一角」 世衛考慮升級

編譯莊蕙嘉／綜合28日電
此圖用過 要用作小 猴痘本月初在英國出現非洲以外首宗病例後快速傳播至廿多國，常見症狀為高燒、皮疹及水疱。（路透）
此圖用過 要用作小 猴痘本月初在英國出現非洲以外首宗病例後快速傳播至廿多國，常見症狀為高燒、皮疹及水疱。（路透）

自本月7日英國出現非洲以外首例猴痘病例後，猴痘病毒在三周內擴散至20多國，確診病例近200人。世界衛生組織（WHO）官員27日警告，目前的傳染情況可能只是冰山一角，世衛正討論是否將猴痘列為「國際關注的突發公共衛生事件」（PHEIC）。

以新冠病毒為例，2019年末於中國武漢出現，2020年1月底世衛宣布將其列為國際關注的突發公共衛生事件。

專家對於世衛此時是否應把猴痘傳染病升級看法不同，瑞士「日內瓦新病毒疾病中心」教授伊莎貝兒．艾克爾指出：「如果它（在更多國家）成為地方性傳染病，我們將面對又一個棘手疾病及許多艱難的決策問題。」

一名世衛官員告訴路透，世衛正考慮是否將猴痘列為國際關注的突發公共衛生事件，如此做的好處是可加快研究腳步及籌措抗病經費。

世衛公共衛生緊急計畫執行主任萊恩表示：「此事一直有被考慮，但尚未設置緊急委員會。」

猴痘是由猴痘病毒引起的人畜共通傳染病，主要症狀包括發燒和起皮疹，在非洲以外地區很少出現，患者和密切接觸者必須隔離21天。英國的首例猴痘病毒患者有非洲旅遊史，發病前去過奈及利亞。

近三周，猴痘病例增至近200人，以英國、西班牙和葡萄牙最多，多數患者曾有同性性行為。過去兩天病毒現蹤亞洲和南美洲，阿拉伯聯合大公國和阿根廷陸續宣布發現首例確診。

有專家認為，世衛應還不會宣布猴痘疫情升級，因為它是已知疾病，且有處理工具，例如疫苗和抗病毒藥物，此時升級反而不恰當。多數病例所在的歐洲國家已緊急採購疫苗。

「全球疫情警報和反應系統」主席費雪指出：「PHEIC是傳染病威脅與風險的最高級別，取決於傳染性、嚴重性和國際增加風險。」

專家強調，雖然猴痘病毒傳染力和危險性皆不比新冠病毒，但仍需要做出清楚的指南，包括確診者該如何隔離，如何保護有感染風險民眾，以及加強檢測和感染源追蹤等措施。

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