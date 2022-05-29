70年代成立「日本赤軍」 恐攻女帝出獄 致歉當年恐襲

1970年代最令人恐懼的恐攻組織之一、「日本赤軍」的共同創辦人兼前最高幹部重信房子（右二）28日早上服刑期滿出獄。（Getty Images）

1970年代最令人恐懼的恐攻組織之一「日本 赤軍」，當年發動多起國際恐怖攻擊，如今共同創辦人兼前最高幹部重信房子28日在日本服完20年刑期後出獄。她說，要對50年前造成的傷害致歉，未來會抱持反省活下去。

今年76歲的重信房子曾被稱為「恐攻女帝」（Empress of Terror）與「魔女」，創立的日本赤軍在世界各地進行一系列挾持人質與劫機等武裝攻擊，據報旨在通過高調的恐攻挑起全球社會主義革命。她逃避追緝數十年，最終於2000年11月在大阪落網，隔年4月發出「日本赤軍解散宣言」，2006年因幫助協調1974年法國駐荷蘭使館遇襲的「海牙事件」，被依殺人未遂等罪判20年有期徒刑。

1970年代最令人恐懼的恐攻組織之一、「日本赤軍」的共同創辦人兼前最高幹部重信房子28日早上服刑期滿出獄。（Getty Images）

重信房子28日於日本時間上午8時獲釋，跟女兒一起從東京都昭島市的「東日本成人矯正醫療中心」搭車離開。現場有20多名支持者聚集外，部分支持者手持「我們愛房子」的標語到場迎接。附近也有看似抗議團體的人士。

重信房子獲釋後接受採訪，先為自己被捕造成了這麼多人的不便致歉，接著稱「半世紀前，因為優先考慮我們的戰鬥，例如劫持人質等，我們對素昧平生的無辜民眾造成傷害」。

日媒報導，重信房子表示出獄後打算專注於治療癌症 ，她於服刑期間曾動過四次癌症手術 。

日本赤軍目前仍有遭國際通緝的7名成員在逃。日本警方除公開成員影像等呼籲民眾提供情資，也持續關注日本赤軍前幹部今後動向，持續警戒。