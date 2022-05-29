日本挽救頹靡軍工產業 擬放寬武器出口

日本 共同社28日報導，日本政府相關人士27日透露，政府正在探討修改規定防衛裝備品（武器）出口規則的「防衛裝備轉移三原則」及其運用指針。此舉旨在維持國內的防衛產業，擬放寬標準。

日本能放寬出口裝備的對象，是彼此有簽署規定裝備出口的「防衛裝備品及技術移轉協定」的國家，包括「四方安全對話」（QUAD）成員的美國、澳洲、印度，及英國、德國、法國、義大利 、越南、泰國、印尼、馬來西亞及菲律賓。

東南亞國家對低價戰機有需求，美歐等國都把戰機銷往這些國家。為避免中國把戰機銷到亞洲國家以強化中國影響力，預料日本政府也將檢討出口日本目前現役機種。

另外，移轉三原則禁止提供防衛裝備給發生紛爭的當事國。在烏克蘭 遭入侵後，日本政府以特例方式提供烏克蘭防彈背心與頭盔等無攻擊能力的裝備品。

擴大提供範圍其背景是日本政府和執政黨內部的擔憂擴大，認為顧客只有自衛隊且利潤率較低導致企業陸續撤出該業務、防衛產業將無法維持。雖然日本已經與12國簽訂了允許出口的「防衛裝備品和技術轉移協定」，但現實是成品契約僅有與菲律賓簽約的防空雷達這一份。

今年3月，日本政府向受到俄羅斯進攻的烏克蘭提供防彈衣。自民黨內部有意見提出，應當像歐美一樣，向遭到進攻的國家提供具有殺傷力的裝備。自民黨在4月彙總的建議中加入了要求修改三原則的內容。

日本政府2014年制訂「防衛裝備移轉三原則」，部分放寬原則上禁止輸出的品項，但要出口防衛裝備到共同開發國以外的國家，僅限救難、運輸、警戒、監視及掃雷等目的。如果改變這項規定的話，未來連攻擊型的裝備都能出口。