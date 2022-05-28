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全球大解封！57國入境免接種隔離

編譯中心／綜合27日電
隨著全球新冠疫情逐漸趨緩，目前至少已有57個國家開始取消入境限制，是否有接種疫苗已不再是必要入境條件，因此也無須檢測或隔離。（美聯社）
隨著全球新冠疫情逐漸趨緩，目前至少已有57個國家開始取消入境限制，是否有接種疫苗已不再是必要入境條件，因此也無須檢測或隔離。（美聯社）

隨著全球新冠疫情逐漸趨緩，目前至少已有57個國家開始取消入境限制，是否有接種疫苗已不再是必要入境條件，因此也無須檢測或隔離，在過去四周裡，就有19個國家和兩個地區加入這項「解封」行列。

彭博資訊報導，不少國家對遊客採取後疫情時代態度，取消戴口罩規定和入境限制措施，代表無論是否接種過新冠疫苗，抵達前後都無須接受檢測與隔離，很多地方甚至連旅客追蹤表（passenger-tracking form）也予以免除。

隨著機票、飯店與度假屋價格飆升，已有業者預估，2022年夏季將成為「史上最繁忙季節」。豪華旅遊諮詢公司Local Foreigner合夥人拉佛瑞（Brooke Lavery）表示，「我們的客戶大多搞不清楚還有什麼規定，各種消息滿天飛，旅遊方面也缺乏中央訊息來源。」

報導指出，目前已有至少57國開放邊境，且沒有入境要求，但仍要注意各國境內的各別相關規定，像是是否要戴口罩、疫苗護照、健康檢查等。

解封國家名單如下：

阿富汗、阿爾巴尼亞、安道爾、阿根廷、亞美尼亞、阿魯巴、奧地利、巴林、比利時、波奈、保加利亞、智利、剛果、哥斯大黎加，克羅埃西亞、古巴、古拉索（Curaçao）、捷克、丹麥、多明尼加、薩爾瓦多、加彭、直布羅陀、格瑞那達、希臘、匈牙利、冰島、愛爾蘭、以色列、牙買加、約旦、科索沃、科威特、吉爾吉斯、拉脫維亞、列支敦斯登、立陶宛、馬德拉群島、馬爾地夫、墨西哥、摩爾多瓦、蒙古、蒙特內哥羅、北馬其頓、挪威、阿曼、波蘭、羅馬尼亞、沙烏地阿拉伯、塞爾維亞、斯洛維尼亞、斯洛伐克、瑞典、瑞士、英國、越南、葉門。

此外，北韓表示，境內疫情已獲控制。國營媒體報導，確診數字已連續第7天下滑，公衛人員正在加強篩檢與救治。然而，專家對這個與世隔絕國家給出的官方數字抱持懷疑態度。北韓公衛體系在全世界排名墊底，既沒有治療藥物，也缺乏大規模篩檢能力。

隨著疫情逐漸趨緩，目前至少已有57個國家開始取消入境限制。圖為度假勝地馬爾地夫。...
隨著疫情逐漸趨緩，目前至少已有57個國家開始取消入境限制。圖為度假勝地馬爾地夫。(新華社資料照片)

疫情 疫苗 檢測

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