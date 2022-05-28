美加猴痘病例增 患者曾赴性愛派對

美國26日宣布在7州新發現9起猴痘 病例，其中一些患者近期並未出國旅行。加拿大 新增10例，芬蘭則確認出現第一起病例。阿根廷也出現拉丁美洲首宗感染個案。世界衛生組織（WHO）呼籲各國加強對猴痘的監測。

美國疾病管制暨預防中心（CDC）表示，截至25日，這9個病例分別在麻薩諸塞州、佛羅里達州、猶他州、華盛頓州、加州、維吉尼亞州 和紐約州得到確認。

全球迄今發現的大部分感染病例並不嚴重。許多病例，但非全部，據報為與其他男性有性行為的男子。猴痘症狀包括發燒及明顯凸起的皮疹。猴痘儘管具備有效的疫苗和治療方法，但全球正在流行的毒株，被認為仍有1%的死亡率。

上周麻薩諸塞州發現美國第一起猴痘病例。瓦倫斯基表示，9起病例中，有些患者近期曾去過猴痘肆虐的國家，「其他人則沒有」。

白宮衛生安全和生物防禦資深主任潘賈比（Raj Panjabi）在新聞簡報會中說：「未來幾天美國出現更多病例我們不應感到驚訝。」

加拿大公共衛生署（PHAC）26日亦表示，加國已確認新增10起猴痘病例，包括安大略省（Ontario）出現首例。加拿大病例總數達26例。

PHAC稱，魁北克省新增9例，總數達26例。該機構表示，在對來自「多個轄區」的樣本進行測試後，未來幾天大概會有更多確認病例。

曾於上周診治一名確診者的魁省醫生表示，患者是在最近光顧G.I. Joe桑拿會所時感染猴痘。不過，政府因保障私隱而未證實猴痘源頭。

當地媒體曾多次追問G.I. Joe是否涉及猴痘感染源頭，但G.I. Joe沒有回應。根據社交媒體帖文，G.I. Joe曾於5月19日舉辦一次性愛派對，就在當日，加國確認了首宗猴痘病例。

而在芬蘭，首都赫爾辛基醫療區（Helsinki hospital district）27日確認該國第一起猴痘病例。

WHO流行病學家范科霍芙（Maria Van Kerkhove）26日表示，截至目前，在猴痘經常傳播的國家之外，已發現約200起確診病例和100多起疑似病例，她呼籲各國加強對這種傳染病的監測。