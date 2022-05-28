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制裁北韓失敗 分析：日韓擁核可能大增

編譯中心／綜合27日電
專家分析，在中俄庇護下，北韓很有可能持續進行射程到達美國本土的洲際彈道飛彈（ICBM）試射。圖為民眾在南韓首爾觀看電視播放有關北韓發射三枚導彈的新聞報導。(路透)
專家分析，在中俄庇護下，北韓很有可能持續進行射程到達美國本土的洲際彈道飛彈（ICBM）試射。圖為民眾在南韓首爾觀看電視播放有關北韓發射三枚導彈的新聞報導。(路透)

聯合國安理會在中俄否決下，首次未27日能通過加強制裁北韓案。南韓學者指出，北韓核試及飛彈試驗預期將更加猖獗，推升南韓及日本部署核武的必要性。南韓軍事情報當局指出，北韓最快將在5月底至6月中旬前進行第6次核試驗。美國專家對此研判，北韓進行核試驗的目標在於追求核彈頭的小型化，因此最少將進行2次以上的核試。

南韓外交部發言人崔泳杉表示，這是聯合國對北韓制裁案首次被否決，嚴重損害國際社會信任安理會，認為安理會成員國應對北韓違反安理會決議的行為及朝鮮半島非核化負起責任。

世宗研究所北韓研究中心主任鄭成長分析，美俄關係在俄羅斯侵略烏克蘭後迅速惡化，在中俄庇護下，北韓很有可能持續進行射程到達美國本土的洲際彈道飛彈（ICBM）試射，以及為開發核彈頭的第7次、第8次核試。

他指出，美國雖規劃強化擴張遏制能力，但美國所擁有的核武距離南韓相當遠，為牽制北韓與中俄同盟，美日韓有必要考慮在日韓部署核武的可能性。日本及南韓政府至今都反對在境內部署核武，主要反對原因是在日韓關係僵局下，憂慮對方部署核武可能對本國不利，以及擁核可能面臨安理會的制裁。但鄭成長指出，在中俄反對制裁北韓狀況下，不太可能因同樣原因同意制裁日韓。

不過，也有意見認為，中國是否會容許北韓進行核試仍待觀察。無論北韓與中俄未來走向為何，南韓中央大學兼任教授全成勳（譯音）接受媒體訪問時指出，在這次制裁案遭否決後，北韓、中國、俄羅斯同盟對抗美日韓的態勢更加明顯。

北韓 南韓 俄羅斯

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