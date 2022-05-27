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肝炎、猴痘…全球爆發傳染病 專家說人類應負集體責任

中央社／聖保羅27日專電
猴子皮膚組織切片，可以看出皮下出現的猴痘病毒。(路透)
猴子皮膚組織切片，可以看出皮下出現的猴痘病毒。(路透)

從2年前全球爆發COVID-19，到近期出現病因不明的嚴重急性兒童肝炎和猴痘病例，人類似乎突然間受到一系列前所未聞的疾病影響。專家說，控制傳染病是集體責任。

巴西公共衛生專家葛梅斯（Bernardo Gomes）表示，生活在一個日益全球化的世界，在COVID-19（2019冠狀病毒疾病）大流行之前，全球海運和空運使用量達到頂峰，人流和貨物運輸越來越迅速便捷，導致微生物菌的流動性更大，例如在中國出現的病毒，可能在幾小時內就到達世界的另一端。

還有氣候、環境變化和入侵生態系統等，也可能引起疾病模式和傳播媒介的變化。例如人類和其他物種，尤其是蝙蝠和其他野生動物共生，增加接觸許多過去未接觸過的病毒和病毒在物種間跳躍（病毒從一個物種傳給另一個物種）的機會。

葛梅斯說，每年都會出現幾十次病毒在物種間跳躍的活動，在大多數情況下，這些病毒不會在其他物種身上停留太久，也不會造成問題；一旦發生病毒長期存在現象，就可能導致像COVID-19大流行。

葡萄牙全國公共衛生醫師協會主席波傑斯（Gustavo Tato Borges）表示，人類壽命更長，也意味著有機會看到身體衰老和見證更多疾病出現；加上不健康的生活方式，更加提高患病機率。

目前還不清楚COVID-19病毒如何干擾人類的免疫力，以及它是否可能使人類更容易感染其他疾病，只知道這種病毒對免疫系統有破壞性影響。

葛梅斯指出，與幾十年前相比，人類社會確實更容易接觸到傳播速度更快的微生物菌，並且由於環境、行為或其他變化可能發展出的疾病。但隨著科學研究突飛猛進，人類也擁有更強大的檢測和診斷能力，以及更多的知識來應對疾病。

波傑斯認為，除了擁有更多知識外，人類也比以前更用心。例如猴痘早已存在，但西方國家一直沒有在意，認為它僅限於非洲地區；但現在已入侵20多國，獲得更大的媒體關注度，尤其是通過社群網路創造持續的威脅感。

雖然如此，兩位專家都表示沒有理由陷入恐慌，有關疾病訊息廣為人知是好事，因為它可促進衛生防疫機構提出傳染病預防、控制措施，讓更多人了解這不僅是個人責任問題，也是集體責任問題。

猴痘 社群 檢測

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