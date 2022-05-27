我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

紐約市府免費發新冠護理包 可送貨到府

紐約市公校 將設亞太裔歷史課程

日本宣布6月開門拚觀光 南韓赴日觀光團預訂熱烈

編譯王巧文／綜合外電
日本6月將向觀光客開啟國門，南韓民眾已迫不及待。 路透
日本6月將向觀光客開啟國門，南韓民眾已迫不及待。 路透

日本6月將向觀光客開啟國門，在新冠疫情期間受旅遊需求低迷重創的南韓各大旅行社，預期將有大批南韓觀光客前往日本旅遊，帶動旅遊業復甦。南韓業者表示，今夏赴日旅遊套裝行程一推出就迅速賣光。

韓國時報（Korea Times）報導，日本政府宣布6月10日起將開放外國旅行團入境，且下個月起調高入境人數上限一倍到每日20,000人，並免除嚴格隔離措施，預料南韓赴日遊客人數將大增。

南韓旅行社ModeTour發言人說，正在接受民眾預訂7月20日後的日本旅遊套裝行程，其他業者也在規劃類似方案及接受預訂。他指出，顧客的反應遠優於預期，公司目前只販售北海道套裝行程，預計下周起推出日本其他地區的旅遊行程。

另一家南韓旅行社Very Good Tour表示，該公司的1,365個大阪和神戶旅行團方案，在5月25日推出後僅兩小時就被訂滿。

ModeTour發言人預料，若日本恢復免簽入境政策，可望進一步促進日韓之間的旅遊活動。

日本在2020年3月祭出防疫入境限令，並暫停了包括南韓等多個國家的免簽入境，南韓也同樣暫停日本的免簽入境。

該名發言人說，南韓赴日旅遊活動中斷已三年，受兩國關係惡化影響，日韓旅遊自2019年夏季開始受阻，2020年又遭遇疫情肆虐。日本是南韓旅遊業的重要市場，截至2019年5月日韓關係惡化前，南韓每月赴日旅客數量占整體出國觀光旅客的15~20%。

南韓 日本 觀光

上一則

英國國防部：俄軍續設法包圍重鎮 用老戰車凸顯缺裝備

延伸閱讀

李根大尉從烏克蘭回南韓 違反「護照法」遭限制出境

李根大尉從烏克蘭回南韓 違反「護照法」遭限制出境
南韓財閥接力投資

南韓財閥接力投資
找得出偽裝士兵？日本自衛隊照片考倒網友「看到眼花」

找得出偽裝士兵？日本自衛隊照片考倒網友「看到眼花」
全球大解封 入境這57個國家無須接種疫苗與隔離

全球大解封 入境這57個國家無須接種疫苗與隔離

熱門新聞

圖為烏國女軍醫塔伊拉用隨身攝影機記錄下的馬立波內部情況，現場人員試圖拯救一名傷患。(美聯社)

烏克蘭女軍醫貼身拍下馬立波慘況 已遭俘虜 256GB畫面流出

2022-05-19 13:23
澳洲工黨支持者21日大選開票期間齊聚一堂，等待工黨黨魁艾班尼斯到場。路透

澳洲變天 工黨黨魁艾班尼斯將任總理 莫里森致電認輸

2022-05-21 09:21
澳洲新任外交部長黃英賢（Penny Wong）。（Getty Images）

澳洲華裔新外長黃英賢 批判中國力道十足

2022-05-23 02:38
查理（左前）與威廉（中）被傳聯手排擠自家親人。（路透資料照片）

哈利與梅根自食苦果？被查理與威廉父子聯手排擠

2022-05-22 08:59
烏索求子心切，決定恢復「輪班制」，並採「先搶先贏」的方式，為了迎接家中的新成員而努力。（取材自Instagram）

巴西男模擁8妻 行房「輪班制」催生娃…先搶先贏

2022-05-18 19:23
猴痘多症狀包括發燒、頭痛，以及皮疹，一開始會出現在臉部，之後會蔓延到身體其他地方。(路透)

歐美病例頻傳 猴痘是什麼？有多嚴重？問題一次看

2022-05-20 15:46

超人氣

更多 >
德州女師護童殉職 夫2天後離世 親友：失摯愛心碎而死

德州女師護童殉職 夫2天後離世 親友：失摯愛心碎而死
德州槍手反鎖教室濫射1小時 「警先救兒女 非阻槍手」

德州槍手反鎖教室濫射1小時 「警先救兒女 非阻槍手」
德州小學濫射案 女童塗同學血裝死 男童見求救女生被殺

德州小學濫射案 女童塗同學血裝死 男童見求救女生被殺
德州槍擊案目擊者：警察到現場卻遲遲不進校園

德州槍擊案目擊者：警察到現場卻遲遲不進校園
多倫多男攜槍遊走學校附近 遭警擊斃 5校解封鎖

多倫多男攜槍遊走學校附近 遭警擊斃 5校解封鎖