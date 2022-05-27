我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

NBA／湯普森飆分秀 勇士輾壓獨行俠 隔2季重返總冠軍賽

德州槍手反鎖教室濫射1小時 「警先救兒女 非阻槍手」

日本重開國門 6/10迎觀光團

編譯莊蕙嘉／綜合26日電
日本大致恢復疫前的如常生活，圖為人們在櫻花季出遊。（歐新社）
日本大致恢復疫前的如常生活，圖為人們在櫻花季出遊。（歐新社）

暌違兩年，日本終於重啟觀光。繼本月試辦超小型觀光團後，日本首相岸田文雄26日宣布，下月10日起開放外國觀光團入境。

岸田表示，入境採檢陽性率低的國家之旅客，自下月1日起入境可免採檢，毋需出示疫苗接種證明，入境後也不用隔離。下月10日起則開放有旅行社領隊陪同的觀光團入境，日本政府本月已開放超小型觀光團並研擬具體指導方針。

日本將海外各國風險由高至低分為紅、黃、綠三級，台灣被列為綠色的「低風險」，下月10日起若隨團赴日旅遊，下機辦妥手續後就可以開始行程。

此外，日本自下月1日起將商務、留學等非觀光目的單日入境人數上限倍增為2萬人。為因應單日入境人數倍增，日本新千歲機場和那霸機場下月起將恢復開放國際線入境。

目前被日本列為最高風險「紅色」的國家僅剩4個，為巴基斯坦、斐濟、阿爾巴尼亞和獅子山。黃色包括印度、尼加拉瓜、烏克蘭等99國，綠色則有美國、英國等98國。

日本於2020年1月出現首例新冠肺炎確診，4月宣布緊急宣言擴大至全國實施，並採取極嚴格邊境管制措施，拒絕外國觀光客入境。

日本政府日前先行試辦小型觀光團，首批來自美國夏威夷與洛杉磯共7名觀光客，24日抵達東京成田機場。接下來總計會有美國、澳洲、新加坡及泰國約50名觀光客入境，分屬15個小型團、每團不超過4人。

日本下月十日起開放外國觀光團入境。（美聯社）
日本下月十日起開放外國觀光團入境。（美聯社）

觀光 日本 機場

上一則

多倫多學校附近有人攜槍上街 警方開槍嫌犯受傷

下一則

猴痘蔓延20國 疑3年前已在英傳播

延伸閱讀

全球大解封 入境這57個國家無須接種疫苗與隔離

全球大解封 入境這57個國家無須接種疫苗與隔離
證詞與之前官司不符...安珀赫德遭2國控「做偽證」

證詞與之前官司不符...安珀赫德遭2國控「做偽證」
中國超車日本 成為東協民眾心目中最重要夥伴

中國超車日本 成為東協民眾心目中最重要夥伴
日本宣布 6月10日開始開放旅行團入境

日本宣布 6月10日開始開放旅行團入境

熱門新聞

圖為烏國女軍醫塔伊拉用隨身攝影機記錄下的馬立波內部情況，現場人員試圖拯救一名傷患。(美聯社)

烏克蘭女軍醫貼身拍下馬立波慘況 已遭俘虜 256GB畫面流出

2022-05-19 13:23
澳洲工黨支持者21日大選開票期間齊聚一堂，等待工黨黨魁艾班尼斯到場。路透

澳洲變天 工黨黨魁艾班尼斯將任總理 莫里森致電認輸

2022-05-21 09:21
澳洲新任外交部長黃英賢（Penny Wong）。（Getty Images）

澳洲華裔新外長黃英賢 批判中國力道十足

2022-05-23 02:38
查理（左前）與威廉（中）被傳聯手排擠自家親人。（路透資料照片）

哈利與梅根自食苦果？被查理與威廉父子聯手排擠

2022-05-22 08:59
烏索求子心切，決定恢復「輪班制」，並採「先搶先贏」的方式，為了迎接家中的新成員而努力。（取材自Instagram）

巴西男模擁8妻 行房「輪班制」催生娃…先搶先贏

2022-05-18 19:23
猴痘多症狀包括發燒、頭痛，以及皮疹，一開始會出現在臉部，之後會蔓延到身體其他地方。(路透)

歐美病例頻傳 猴痘是什麼？有多嚴重？問題一次看

2022-05-20 15:46

超人氣

更多 >
德州女師護童殉職 夫2天後離世 親友：失摯愛心碎而死

德州女師護童殉職 夫2天後離世 親友：失摯愛心碎而死
德州小學濫射案 女童塗同學血裝死 男童見求救女生被殺

德州小學濫射案 女童塗同學血裝死 男童見求救女生被殺
德州槍擊案目擊者：警察到現場卻遲遲不進校園

德州槍擊案目擊者：警察到現場卻遲遲不進校園
德州槍手反鎖教室濫射1小時 「警先救兒女 非阻槍手」

德州槍手反鎖教室濫射1小時 「警先救兒女 非阻槍手」
多倫多男攜槍遊走學校附近 遭警擊斃 5校解封鎖

多倫多男攜槍遊走學校附近 遭警擊斃 5校解封鎖