日本重開國門 6/10迎觀光團

日本大致恢復疫前的如常生活，圖為人們在櫻花季出遊。（歐新社）

暌違兩年，日本 終於重啟觀光 。繼本月試辦超小型觀光團後，日本首相岸田文雄26日宣布，下月10日起開放外國觀光團入境。

岸田表示，入境採檢陽性率低的國家之旅客，自下月1日起入境可免採檢，毋需出示疫苗接種證明，入境後也不用隔離。下月10日起則開放有旅行社領隊陪同的觀光團入境，日本政府本月已開放超小型觀光團並研擬具體指導方針。

日本將海外各國風險由高至低分為紅、黃、綠三級，台灣被列為綠色的「低風險」，下月10日起若隨團赴日旅遊，下機辦妥手續後就可以開始行程。

此外，日本自下月1日起將商務、留學等非觀光目的單日入境人數上限倍增為2萬人。為因應單日入境人數倍增，日本新千歲機場 和那霸機場下月起將恢復開放國際線入境。

目前被日本列為最高風險「紅色」的國家僅剩4個，為巴基斯坦、斐濟、阿爾巴尼亞和獅子山。黃色包括印度、尼加拉瓜、烏克蘭等99國，綠色則有美國、英國等98國。

日本於2020年1月出現首例新冠肺炎確診，4月宣布緊急宣言擴大至全國實施，並採取極嚴格邊境管制措施，拒絕外國觀光客入境。

日本政府日前先行試辦小型觀光團，首批來自美國夏威夷與洛杉磯共7名觀光客，24日抵達東京成田機場。接下來總計會有美國、澳洲、新加坡及泰國約50名觀光客入境，分屬15個小型團、每團不超過4人。