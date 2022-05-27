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猴痘蔓延20國 疑3年前已在英傳播

編譯中心／綜合26日電

根據歐洲聯盟（EU）疾病機構25日公布數據，過去ｃ，全球確診猴痘病例已達219例，至少遍及20個國家，當中以英國最多，已有78例。世界衞生組織專家懷疑猴痘可能已在英國傳播多年，但只有少量個案，直至近期才大規模爆發。

歐洲疾病預防管制中心（ECDC）26日發布的流行病學報告指出，在超過12個猴痘不常見的國家，至少都通報了1例確診病例，大部分是在歐洲。

世衞專責傳染病對全球威脅的專家小組主席海曼認為，猴痘可能早在三年前已進入英國，並一直低水平傳播而未被注意。根據紀錄，2018至2019年間英國共有四起猴痘病例，全部均是來自奈及利亞的旅客，去年也有三起來自非洲的病例。海曼指出，猴痘可能一直在當地低水平傳播，近期因傳播至男同性戀者群體，導致大規模爆發。

海曼強調這個假設仍有待進一步研究，但目前基因分析顯示，這次猴痘病毒的基因，與2018年及2019年從非洲進入英國的病毒基因非常相似，均含有病毒低水平傳播時出現的突變。

此外，瑞士羅氏大藥廠（Roche）表示，該公司及旗下單位已研發出三款檢測猴痘病毒的快篩試劑，其中一款可檢測正痘病毒屬（包括猴痘、天花及牛痘）；第二款只能檢測猴痘病毒，專門用於西非及中非病毒株；第三款是給研究人員使用，可以檢測正痘病毒屬及猴痘病毒。

猴痘 英國 檢測

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