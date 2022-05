德媒：北約內部私下協議 不提供特定武器給烏克蘭

北大西洋公約組織(NATO)消息人士25日向德新社(dpa)證實,北約 成員國已非正式同意,在俄羅斯 入侵期間,不會向烏克蘭 提供特定武器。據悉,此舉是要盡可能降低北約與俄羅斯之間發生衝突的風險。

德新社引述外交消息人士說法指出,因為擔心俄羅斯萬一報復,其他盟邦不會提供全力支持,北約成員國迄今遵守了這一個非正式協議。

報導稱,這就是波蘭3月避免送MiG-29戰機給烏克蘭的原因,且到目前為止,北約成員國避免提供西方國家的戰車與戰機。

自從俄羅斯開始入侵烏克蘭以來,許多東歐國家已向鄰國烏克蘭提供前蘇聯時代的裝備與武器。北約發言人婉拒就前述協議發表評論,並稱任何提供武器的決定取決於個別成員國。

據報導,此一議題之所以浮上檯面,是因為德國國防部政務次長(Parliamentary State Secretary)莫勒(Siemtje Möller)22日作客德國電視二台(ZDF)節目時指出,北約內部已經同意,成員國均不會提供烏克蘭任何西方國家製造的步兵戰鬥或主力戰車。

POLITICO Europe記者范德伯查德(Hans von der Burchard)在推特指出,莫勒以此作為德國為什麼不願軍援豹式戰車或黃鼠狼(Marder)步兵戰車給烏克蘭的理由。

New: NATO countries agreed that none of them would supply Ukraine with Western-made main battle tanks or infantry fighting vehicles, claimed German parliamentarian state secretary Siemtje Möller.



She used this as justification why Germany doesn’t deliver Leopard or Marder tanks. https://t.co/7RIOtjXy1Y