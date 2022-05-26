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德媒：北約內部私下協議 不提供特定武器給烏克蘭

編譯周辰陽／即時報導
北約消息人士25日向德新社證實，北約成員國已非正式同意，在俄羅斯入侵期間，不會向烏克蘭提供特定武器。據悉，此舉是要盡可能降低北約與俄羅斯之間發生衝突的風險。資料照片。路透
北約消息人士25日向德新社證實，北約成員國已非正式同意，在俄羅斯入侵期間，不會向烏克蘭提供特定武器。據悉，此舉是要盡可能降低北約與俄羅斯之間發生衝突的風險。資料照片。路透

北大西洋公約組織（NATO）消息人士25日向德新社（dpa）證實，北約成員國已非正式同意，在俄羅斯入侵期間，不會向烏克蘭提供特定武器。據悉，此舉是要盡可能降低北約與俄羅斯之間發生衝突的風險。

德新社引述外交消息人士說法指出，因為擔心俄羅斯萬一報復，其他盟邦不會提供全力支持，北約成員國迄今遵守了這一個非正式協議。

報導稱，這就是波蘭3月避免送MiG-29戰機給烏克蘭的原因，且到目前為止，北約成員國避免提供西方國家的戰車與戰機。

自從俄羅斯開始入侵烏克蘭以來，許多東歐國家已向鄰國烏克蘭提供前蘇聯時代的裝備與武器。北約發言人婉拒就前述協議發表評論，並稱任何提供武器的決定取決於個別成員國。

據報導，此一議題之所以浮上檯面，是因為德國國防部政務次長（Parliamentary State Secretary）莫勒（Siemtje Möller）22日作客德國電視二台（ZDF）節目時指出，北約內部已經同意，成員國均不會提供烏克蘭任何西方國家製造的步兵戰鬥或主力戰車。

POLITICO Europe記者范德伯查德（Hans von der Burchard）在推特指出，莫勒以此作為德國為什麼不願軍援豹式戰車或黃鼠狼（Marder）步兵戰車給烏克蘭的理由。

烏克蘭 北約 俄羅斯

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