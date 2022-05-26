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天花疫苗停打40年 多數人沒抗體 專家警告：猴痘醞釀大爆發

編譯中心／綜合25日電
隨著猴痘病例不斷攀升，各國開始搶購疫苗。（路透）
隨著猴痘病例不斷攀升，各國開始搶購疫苗。（路透）

世界衛生組織（WHO）指出，在歐洲及北美洲已有逾250起猴痘疑似或確診病例。有研究表明天花疫苗對於猴痘病毒至少85%有效，然而天花病毒完全根除前，多數國家已逐漸減少常規性的天花疫苗接種，40多年後的現在，具免疫力人群比例大幅降低。巴黎巴斯德研究院研究員布雷班更直言，「這個疫情真的在等著爆發。」

若人傳動物 風險將大增

英國「衛報」指出，天花疫苗能夠預防天花及猴痘病毒，但如今具防護力的人口比例大幅下降，病毒更容易從動物傳染到人類身上，或者在人與人之間傳播，加劇大規模疫情爆發的風險，英國等地的猴痘病例「前所未見」激增，可能成為一場即將爆發的疫情。

歐洲疾病預防控制中心（ECDC）23日發布一份風險評估報告也指出，若猴痘疫情出現「人傳動物」的狀況，恐怕會在歐洲造成可怕的大流行。

布雷班及研究團隊2020年建立的數學模型發現，「隨著免疫力下降，猴痘對衛生安全構成日益嚴重的威脅」，以剛果民主共和國（DRC）為例，1980年代初期的猴痘免疫力高達85%，2012年已跌至60%，2020年超過4千起疑似病例、至少171人死亡。

布雷班表示，「我們的免疫水準幾乎是零。50歲以上的人很可能免疫，但我們其他人沒有。」

世界衛生組織指，至今已接獲成員國通報超過250宗確診或疑似猴痘病例，但重申情況仍可以控制。而丹麥和法國等歐洲國家則採取預防措施，為高危群體提供天花疫苗。丹麥藥企Bavarian Nordic是該款疫苗的唯一製造商，目前多國正競購為數不多的存貨，並下單訂購儲備。

芬蘭赫爾辛基醫療系統25日報告，首都地區「極有可能」已經出現芬蘭首例猴痘病例，疑似患病男子近期去過另一個歐洲國家。英格蘭24日新增14例猴痘病例，英國的病例總數達71例。

西班牙猴痘增至55例，西國衛生部長德瑞亞絲（Carolina Darias）今天表示，政府將購買猴痘疫苗。

猴痘病毒一直在非洲肆虐，今年以來多個非洲國家再次爆發疫情，當中以剛果民主共和國最嚴峻，1月至今已發現至少1238宗確診病例，共有27人死亡，死亡率高達10%。然而直至歐美出現個案，才普遍受到重視。部分非洲醫生批評發達國家根本不關心非洲的疫情，充分反映已開發國家的雙重標準。

猴痘病毒一直在非洲肆虐，直到歐美出現個案，才受到重視。（美聯社）
猴痘病毒一直在非洲肆虐，直到歐美出現個案，才受到重視。（美聯社）

猴痘 疫情 疫苗

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