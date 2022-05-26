英國派對門報告批「高官帶頭違規」 強生願負全責但不下台

「派對門」內部報告出爐，英相強生稱會負起「全部責任」，但仍未顯露會為此事辭職的跡象。(路透)

英國 高層文官格雷（Sue Gray）調查首相府「派對門」的內部報告25日終於出爐，內容指出，唐寧街多次違反防疫封城 令舉行派對，政壇領袖和高官必須為導致這種情形的文化「負起責任」。首相強生（Boris Johnson）同日在國會回應稱為違規派對負全責，但他仍未回應在野黨派要求他下台的呼籲。

由內閣辦公廳（Cabinet Office）高階公務員格雷編輯的這份報告寫道：「政府領袖參與了我所調查的活動，其中多場活動不容舉行。政治和公職核心領導高層必須為這種文化負起責任。」

格雷在調查「派對門」醜聞數個月後，公布了這份60頁報告。而警方另行調查後，已對83人發出126張罰單，首相強生與財政大臣蘇納克（Rishi Sunak）都因為在2020年6月參加強生56歲生日派對而被罰，但格雷說兩人事前都不知道有這場聚會。

根據報告結論，格雷發現「許多場聚會和舉辦方式都不符合當時的COVID指引」。而根據當時的防疫規定，民眾無法出家門社交，很多情況下甚至不能參加摯愛的喪禮。

格雷還提到，2020年6月一名官員的離職活動中發生「過度飲酒」情事，導致1人身體不適、2人拳腳相向。報告指出：「在專業工作場所，任何時候過度飲酒都不適當。必須採取步驟來確保每個政府部門對於在工作場所飲酒，都有清楚且健全的政策。」

另外在2021年4月，女王伊麗莎白二世（Queen Elizabeth II）夫婿菲立普親王（Prince Philip）喪禮的前一夜，還有人徹夜開派對至凌晨，弄壞唐寧街花園中強生兒子使用的兒童鞦韆。

去年相關指控首度曝光時，強生起初否認唐寧街首相府違反任何新冠疫情封城規定。後來他雖就被罰與數項違規情事道歉，但拒絕遵照政敵和其他人的要求下台。

工黨領袖施凱爾（Keir Starmer）在下議院表示，英國憲法依賴於領導人負責任、誠實為英國人民的利益行事，他稱「當我們的領導人達不到標準，本院須採取行動。」